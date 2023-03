Genitori oppressivi e salute mentale: i danni che può fare questo tipo di genitorialità

I genitori oppressivi possono fare gravi danni alla salute mentale dei loro figli. Ecco, nello specifico, quali potrebbero essere le conseguenze.

I genitori hanno senza alcun dubbio un’influenza importante nello sviluppo di un bambino, specialmente durante la crescita. Sfortunatamente, alcuni genitori tendono a non tenere a bada il loro istinto di controllo sui loro figli, diventando autoritari e ossessivi. In questo modo negano loro la possibilità di esprimersi.

La genitorialità oppressiva è una metodologia in cui il padre e la madre (o anche solo uno dei due) hanno il massimo controllo su ogni aspetto della vita dei propri figli. Pertanto, sarebbe difficile per i loro figli prendere decisioni autonome man mano che crescono, perché i loro genitori sono sempre in prima linea per ogni scelta che deve essere fatta.

Questo tipo di genitori raramente mostra fiducia nei confronti dei figli, perché non si fidano delle loro decisioni e non danno loro la possibilità di mettersi alla prova per paura che possano sbagliare. A lungo andare, questo tipo di educazione può compromettere in modo pesante la salute mentale dei bambini ( o dei ragazzi) e portarli a sviluppare problematiche che possono mettere a dura prova la loro vita quotidiana.

Genitori oppressivi: i danni che possono provocare

I genitori dovrebbero aiutare i propri figli a rendersi indipendenti e a prendere da soli le loro decisioni, senza imporre le proprie, per quanto a volte sia difficile farlo. Questo approccio positivo aumenta il livello di soddisfazione degli adolescenti e sostiene il loro benessere mentale. Una mancanza di soddisfazione nei confronti della vita potrebbe portare a una diminuzione della vitalità, frammentazione della personalità e malessere.

La perdita di fiducia in se stessi è uno degli effetti psicologici negativi che si originano dal controllo eccessivo dei genitori. Il bambino perderà gradualmente fiducia nella vita, perché non può decidere nulla in autonomia. Inoltre, i bambini con genitori assillanti non sapranno mai prendersi le loro responsabilità, perché ci saranno sempre i genitori ad assumerla in qualunque circostanza. Questi bambini potrebbero più facilmente sviluppare sintomi depressivi. Proprio perché sentono di non poter assaporare niente della vita, fino in fondo. Qualsiasi cosa è mediata e “filtrata” dai genitori.

Eppure, la progressiva autonomia data ai figli consente a un bambino di sviluppare un’identità separata dai genitori. Questo processo è particolarmente importante durante l’adolescenza, quando ci si prepara ad affrontare l’età adulta. Quel che dovrebbero fare i genitori è fornire una struttura adeguata di base affinché il bambino impari a inibire comportamenti dirompenti e impegnarsi in comportamenti socialmente accettabili, senza imporre i loro stili di vita e le loro opinioni. Solo così il bambino potrà crescere sereno.