Voglia di torta ma non hai tempo e non vuoi accendere il forno? Questa la fai in padella in soli 15 minuti

Vuoi preparare una buonissima torta, ma non hai voglia di accendere il forno? Questa ha bisogno solo di una padella: provala!

Ogni giorno, soprattutto in questo periodo primaverile, dove il sole è alto fuori dalla nostra finestra, ci pervade un desiderio di dolci davvero esagerato. Sarà l’aria di primavera, saranno le temperature che pian piano aumentano, sarà la ‘noia’ che alle volte ci assale, ma la voglia di metterci ai fornelli preparare una gustosa torta per tutta la famiglia ci pervade immensamente.

Ma se non abbiamo voglia di accendere il forno come possiamo fare? Possiamo prepararla in padella: sarà semplice, economica e soprattutto gustosa. Siete pronte a scoprire la ricetta? Con l’aumento delle bollette di acqua, luce e gas, si cerca, ormai da diversi mesi, di limitare i consumi di elettrodomestici ‘potenti’ in casa. Sicuramente tra questi vi è il forno, che consuma davvero tantissimo. Quest’ultimo, però, è molto utile soprattutto per preparare i dolci. Come possiamo cuocerli altrimenti?

Torta in padella: segui questa ricetta e sarà pronta in un attimo

Ecco che quest’oggi vi mostreremo un metodo alternativo che prevede semplicemente l’utilizzo di una padella. Siete pronti? Vediamo insieme la ricetta della torta più buona di sempre.

Per realizzare la nostra torta in padella ci occorreranno i seguenti ingredienti.

Ingredienti:

50 g di zucchero

50 ml di olio di semi di girasole

180 gr di farina

100 ml di latte

2 uova

1 pizzico di sale

1/2 scorza di limone

pizzico di sale

cucchiaino di estratto di vaniglia

8 g di lievito per dolci

Preparazione:

In una ciotola, abbastanza capiente, iniziamo versando lo zucchero, l’olio di semi e il latte. Mescoliamo per bene ed aggiungiamo le uova e la scorza grattugiata di mezzo limone A questo punto continuiamo a mescolare per bene, in modo da amalgamare il tutto e rendere il composto spumoso (possiamo utilizzare sia una frusta a mano che delle fruste elettriche) A questo punto aggiungiamo un cucchiaino di estratto di vaniglia (o, se non l’avete, un po’ di vanillina), un pizzico di sale e la farina setacciata Continuiamo a mescolare con le fruste elettriche ed infine aggiungiamo circa 8 g di lievito per dolci A questo punto non ci resta che ricoprire la nostra padella (di circa 22-24 cm) con della carta da forno, ritagliata a forma di cerchio Aggiungiamo al suo interno il composto appena creato facendolo aderire per bene all’intera padella Chiudiamo per un coperchio e cuociamo a fiamma bassa per circa 25 minuti Dopodiché spegniamo, appoggiamo al posto del coperchio un vassoio o un piatto e giriamo la nostra torta Eliminiamo la carta da forno, cospargiamola di zucchero a velo e serviamola in tavola: sarà davvero buonissima!

#tortainpadella ♬ Mozart Minuet with violin(815356) – 松本一策 @dolcementestefany91 TORTA IN PADELLA Ingredienti x padella 22/24cm 50g di zucchero 50ml di olio di semi 100ml di latte 180g di farina 2 uova 1 pizzico di sale Vanillina o Vaniglia Scorza di mezzo limone 8g di lievito x dolci Procedimento: In una ciotola inserire tutti gli ingredienti e mescolare bene, versare in padella con alla base un foglio di carta forno tagliato a misura del fondo della padella, cuocere a fiamma bassa e con il coperchio x 20/25 minuti finché la superficie sarà cotta e non più “appiccicosa” . È una torta leggera e molto morbida! #torta

Ovviamente questa è la ricetta semplice e ‘base’ per un torta super veloce, ma potete perfezionarla a modo vostro, magari aggiungendo un po’ di Nutella sulla superficie per dare un tocco diverso.