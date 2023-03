È importante stare simpatica a tua nuora se vuoi avere un buon rapporto con tuo figlio: ecco alcuni consigli

Quando si parla del rapporto fra suocera e nuora si entra in una zona delicata. Lo stereotipo lo vuole come teso e ostile, ma potrebbe essere facile portare l’armonia.

Madre e figlio spesso mantengono un rapporto stretto anche in età adulta. Tuttavia nel momento in cui il giovane si sposa o va a convivere chiaramente alcuni aspetti cambiano visto che anche lui inizia a farsi una famiglia propria. Per riuscire a non allontanarsi o incrinare il rapporto occorre stabilire un legame saldo anche con la nuora. Una volta che si inizia a conoscersi potrebbe essere anche semplicissimo, ma ci sono alcuni aspetti da considerare.

Se all’inizio si può percepire tensione la ragione è che la madre è abituata ad avere una grossa influenza sulla vita dei figli, un testimone che però sta passando a un’altra persona. Non è vero in tutti i casi ma si può avvertire una certa dose di competitività per l’affetto del figlio e marito. Solitamente le figure femminili sono quelle attorno a cui ruota la famiglia, ma in questo caso se ne stanno creando due. Per di più a causa dei pregiudizi su questo rapporto la giovane nuora può sentirsi in qualche modo sotto osservazione e temere di non piacere alla “terribile” suocera.

Rispettare gli spazi della coppia è fondamentale per un buon rapporto con la nuora

La prima cosa da fare per evitare di creare attriti è evitare di dispensare consigli non richiesti. Per una coppia che sta iniziando ad abituarsi a vivere per conto proprio o che ha appena avuto dei figli qualche dritta può servire, ma senza esagerare. Si rischia infatti di apparire come troppo asfissianti più che gentili, soprattutto se la nuora è insicura su certi aspetti. Sentirsi giudicati o sminuiti non piace a nessuno in fondo. Per questo se si sente il bisogno di intervenire, è meglio sottolineare anche le abilità dell’altra persona per farle capire che la si stima.

Sempre parlando rispetto degli spazi, è bene ricordarsi che quando si visita il proprio figlio non si è più in casa propria. Quindi qualora la coppia avesse determinate regole (abitudini alimentari, orari) è giusto rispettarle per educazione. In caso si sia dubbiosi, si può sempre chiedere gentilmente la ragione di alcuni aspetti. In caso dovessero nascere delle discussioni inoltre l’errore peggiore da commettere è mettere in mezzo il figlio. Costringerlo a schierarsi quando non è direttamente coinvolto può creare una spaccatura profonda.