La merenda perfetta per tuo figlio? È questa, buonissima e a basso costo

Per preparare una merenda sana e gustosa per i vostri bambini, ecco alcuni consigli interessanti da seguire.

La merenda è un pasto importante nella vita di tutti i giorni, in particolare per chi fa una vita piena, molto dinamica e ricca di impegni. Esistono degli snack che possono rimpiazzare il pasto principale, e che possono infondere energia per lavorare oppure studiare. Scopriamo di quali snack si tratta.

Nel corso di una giornata, i bambini hanno necessità di fare merenda, soprattutto per fare una pausa e ricaricarsi un po’. Il punto è che non tutte le merende sono buone a livello salutare per i bambini. Sarebbero infatti da evitare snack confezionati che contengono molti zuccheri, nonché grassi saturi. La ragione è che a lungo andare possano portare a obesità infantile, oppure provocare malattie che poi tendono a cronicizzarsi, nonché il diabete. Ergo, è buona cosa prediligere merende sane che possano fungere da nutriente per i bimbi.

Lo snack sano per i più piccoli da proporre come merenda

Ecco perché, a tal proposito, gli snack fatti in casa sono ideali. Esistono diverse merende preparate in casa che piacciono assai ai bambini. Tra questi ci sono frutta fresca, biscotti integrali, barrette di cereali fatti in casa, ma anche degli ottimi panini. Si tratta di merende preparate servendosi ingredienti naturali e dotati di una certa freschezza, che fanno sì che siano snack sani per i bambini. Ma non è tutto, perché un momento che può essere divertente per i bambini, è quello in cui aiutano a preparare il cibo.

Potrebbe inoltre costituire un modo per giocare e al contempo imparare e magari mostrare di essere portati o sviluppare le proprie capacità in cucina. Con pochi ingredienti è possibile preparare una merenda sana per i bambini. Questa merenda si prepara in dieci minuti e si cuoce per circa un quarto d’ora.

Per realizzare la merenda di oggi servirà:

4 fette di pane

Burro non salato

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di aglio

Sale

Olio

Prezzemolo secco

Preparazione:

Tagliare le fette di pane a bastoncini e sistemarli su una teglia ricoperta con carta forno: In una ciotolina mescolare il miele e il burro fuso; Spennellare i bastoncini da entrambi lati e su uno mettere i semi di sesamo; In una seconda ciotola mescolare olio, aglio e prezzemolo e usare questo mix per spennellare altri stick di pane; Cuocere in forno statico a 180°per 15 minuti.

Ed ecco che la merenda di oggi è pronta per essere gustata.