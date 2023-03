Dessert Kinder cioccolato: torniamo bambini in meno di 5 minuti, la merenda non è mai stata così sfiziosa

È arrivata l’ora della merenda? Stupisci i tuoi bambini con questo dessert al Kinder cioccolato: sarà sana, gustosa e veloce da preparare.

L’ora della merenda, soprattutto per i piccini di casa, è un vero e proprio rito magico. Sono ben consapevoli infatti, che potranno mangiare qualcosa di sano, ma che al tempo stesso sia gustoso e sfizioso. Il modo perfetto per spezzare l’appetito e non farli arrivare ad ora di cena particolarmente affamati.

Sono davvero tantissime le ricette che potrai preparare in casa per l’ora della merenda. Potrai variare tra torte, biscotti e crostate profumate che non passano mai di moda anzi, cambiano sempre in base alla stagione. E visto che le temperature sono lentamente in rialzo e piano piano ci avviciniamo alla tanto amata primavera, perché non approfittarne e preparare qualcosa di fresco? Seguici, per capire di cosa stiamo parlando.

Con questo fresco dessert al Kinder cioccolato fai felici grandi e piccini

Ma mano che ci avvicinano alla bella stagione, le temperature si alzeranno e di conseguenza accendere il forno per preparare qualcosa inizia a diventare un’idea poco piacevole, proprio per questo oggi, vogliamo mostrarti come realizzare una merenda fresca, sana e golosa che farà impazzire non solo i piccini di casa. La ricetta è stata proposta da @marco1roma, che attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso dosi e procedimento per realizzare questo squisito porridge al Kinder cioccolato.

Per la realizzazione di questa ricetta ti servirà:

40 g di fiocchi d’avena

100 ml di acqua

50 ml di latte di mandorla

150 g di yogurt greco

dolcificante alla vaniglia

10 g di cacao amaro + acqua

5 g di cioccolato fondente

Procedimento:

In un pentolino mettere i fiocchi d’avena, il latte di mandorla e l’acqua; Accendere la fiamma e procedere con la cottura fin quando il porridge non diventerà cremoso; A questo punto unire qualche goccia di dolcificante alla vaniglia e mescolare; Unire anche lo yogurt greco e rimestare nuovamente; Prendere quindi una pirofila di vetro o delle coppette monoporzione, versare il porridge e livellare per bene; In una ciotola mescolare il cacao con l’acqua e versare la cremina ottenuta sul porridge; Riporre in frigo e lasciare riposare tutta la notte; Il giorno dopo decorare con il cioccolato fondente ed eccolo pronto per essere gustato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco1roma • Prozis • Ricette Fitness e Food (@marco1roma)

Sono bastati pochissimi ingredienti per ottenere una merenda davvero incredibile, talmente buona che non diventerà solo la preferita dei bambini, ma anche la tua.