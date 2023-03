Buoni spesa 2023, niente più aiuti dai Comuni ma dallo Stato: come ottenere il sussidio

Buoni spesa 2023: novità per le famiglie, come fare per ottenere nuovi aiuti dal Governo. C’è un modo per ottenere il sussidio.

Nel periodo pandemico i buoni spesa sono stati uno strumento molto utilizzato da parte dei comuni italiani che hanno sfruttato i finanziamenti statali per aiutare le famiglie più ingenti. Molti sindaci, dunque, hanno attinto dalle casse dello Stato con i singoli bandi che sono stati pubblicati in questi anni.

Ecco la novità prevista per il 2023 con la nuova legge, prevista nel Bilancio che ha introdotto delle misure nuove che potrebbe cambiare le abitudini di alcune famiglie italiane che, nell’ultimo periodo, hanno usufruito dei buoni spesa. C’è la svolta con l’introduzione della carta acquisti e risparmio spesa. Le famiglie, che hanno un minore di 3 anni o un over 65, che rispettano determinati requisiti economici, possono ottenere la carta acquisti che è già in vigore e che permette l’acquisto di beni di prima necessità o contribuisce al pagamento della billette.

C’è un plafond di 40 euro al mese che il richiedente può usufruire e spendere presso alcuni esercenti autorizzai. Per ottenerla serve avere l’Isee inferiore ai 7.640, 18 euro; inoltre il reddito complessivo percepito non deve superiore i 7.640, 18 euro o per gli over 70 i 10.186,91euro. Infine, per il 2023, è previsto anche la carta risparmio spesa finanziata dallo Stato, sono previsti 500 milioni di euro da distribuire ai comuni: ecco come funziona.

Buoni spesa 2023, ci sono due novità

Il governo Meloni ha pensato a uno strumento chiamato Carta risparmio spesa. Si tratta di un fondo di 500 milioni di euro a cui i comuni possono attingere per distribuire bonus validi per l’acquisto di beni di prima necessità a tutte le famiglie che hanno bisogno e che soddisfano i requisiti economici.

Un’altra misura introdotta con l’ultima legge di Bilancio 2023 è il Reddito alimentare, che prevede l’erogazione di pacchi alimentari mensili alle famiglie in difficoltà economica. La dotazione di ciascun pacco varia in base alla composizione del nucleo familiare e alla sua situazione economica. I beneficiari di questa misura sono le famiglie con l’Isee non superiore a 15.000 euro, che si trovano in situazioni di disagio economico e che hanno difficoltà ad acquistare i beni di prima necessità. L’erogazione dei pacchi alimentari è effettuata tramite i Comuni, che si occupano anche della selezione dei beneficiari.

Infine, è bene specificare che è ancora tutto fermo per quanto riguarda la Carta risparmio spesa e il Reddito alimentare. Manca il Decreto attuativo che serve per approvare le due manovre che sono state pensate per garantire alle famiglie in difficoltà dei sostegni concreti e immediati.