Crostata Tiramisù: un dolce buono, goloso e super veloce da realizzare

Il tiramisù diventa una crostata: fantasia al potere. Ecco un dolce buono e goloso, ma soprattutto super veloce da realizzare.

Il savoiardo intinto nel caffè, il mascarpone, lo zabaione, la variante della parte alcolica, la presenza del cacao in polvere. Il tiramisù è un dolce per le famiglie, così come un emblema della ristorazione di casa nostra. In fondo è anche uno dei dessert che ci rappresenta di più all’estero.

Semplice da preparare, non prevede cotture, si assembla e si conserva in frigo. Con il biscotto bagnato si costruisce una sorta di finto pan di spagna: il mascarpone si mischia allo zabaione per creare una massa montata gustosa e golosa. Il tutto è da comporre a strati.

Lo possiamo definire il dolce più celebre della storia della pasticceria italiana. La parola Tiramisù significa letteralmente “prendimi in braccio”. Deriva dal dialetto trevigiano “Tireme su”, italianizzato in Tiramisù nella seconda metà del ‘900. I documenti storici affermano che il Tiramisù è nato a Treviso poco prima del 1800. Si dice che questo dolce sia stato inventato da un’abile “maîtresse” di una casa di piacere nel centro di Treviso.

La “Siora” che gestiva il locale sviluppò questo dolce afrodisiaco da offrire ai clienti a fine serata per rinvigorirli e risolvere i problemi che potevano avere con i doveri coniugali al ritorno dalle mogli. Questa sembrerebbe l’origine del Tiremesù, un Viagra naturale del XIX secolo, servito ai clienti di un bordello veneto.

Che si tratti o meno di verità o leggenda, negli anni il tiramisù ha offerto gustose varianti, sposando la cultura di altri territori. Basti pensare a Sal De Risio che l’ha fuso con il babà, trasformando il popolare dolce napoletano nella parte da intingere nel caffè e nella crema.

Tiramisù in versione crostata: il trionfo della golosità

Dalla classica coppetta monoporzione, al tiramisù al limoncello in chiave tutta sorrentina, passando attraverso l’uso delle fragole o di altra frutta: il tiramisù è un dolce anche assai mutevole, aperto a mille possibilità, a diverse stagionalità, che non scalfiscono naturalmente la forza dell’originale, una ricetta che resta unica, intramontabile, golosissima.

E se il tiramisù diventasse addirittura una crostata? In questa ricetta, proposta da @chiarapassion sul suo profilo ufficale Instagram, c’è la pasta frolla, e del tiramisù rimane il concetto della crema, con il trinomio mascarpone-tuorli-caffè che occupa il posto di quella che normalmente è la marmellata.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Tempo di cottura: 20 minuti.

Tempo complessivo: 50 minuti

Per la base stampo 26-28 cm 2 uova a temperatura ambiente

80 g di zucchero

150 g di farina

mezza bustina di lievito per dolci (8 g)

75 g di burro fuso oppure 60 g di olio di semi

2 cucchiai di latte

un pizzico di sale

Per la crema al mascarpone 350 g di mascarpone

200 g di panna

120 g di zucchero a velo

Per la bagna 80 ml caffè leggero zuccherato freddo

Per completare cacao amaro q.b. Preparazione. Per la base. In una ciotola con le le fruste elettriche montate brevemente le uova con il latte, lo zucchero ed un pizzico di sale. Aggiungete il burro fuso o l’olio e continuate a mescolare. Setacciate la farina con il lievito ed unite al composto di uova, mescolate brevemente fino ad ottenere un impasto cremoso. Stendere l’impasto nello stampo da 26 o 28 cm precedentemente imburrato e infarinato. Infornate in forno caldo preriscaldato a 180° statico o 170° ventilato per circa 18 minuti, prima di sfornare fate sempre la prova stecchino che deve uscire asciutto. Togliete dal forno e dopo 10 minuti sformate su di una gratella per dolci. Per la crema al mascarpone. Mettete le fruste dello sbattitore in freezer in modo che la vostra crema si monti velocemente. In una ciotola con le fruste a velocità media montate il mascarpone insieme alla panna e lo zucchero a velo. Aumentate la velocità man mano e fermatevi appena avrete un composto cremoso, perché se lavorate troppo rischiate di trasformare la vostra bella crema in burro. (Solitamente si usa montare panna e mascarpone separatamente ma se usate ciotola, fruste ed ingredienti ben freddi potete montare senza problemi tutto insieme ottenendo lo stesso risultato.) Composizione dolce. Bagnate la base ed i bordi della torta spennellando con il caffè freddo. Mettete la crema al mascarpone in in sac à poche con bocchetta liscia da 13-14 mm e fate tanti ciuffetti sulla crostata. Spolverate con il cacao e servite la vostra crostata tiramisù.