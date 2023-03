Meglio la tinta fatta in casa o al parrucchiere? Vantaggi e svantaggi che non ti dice nessuno

Quali sono i vantaggi della tinta fatta in casa? E di quella invece fatta da un parrucchiere professionista? Esistono dei pro e dei contro. dell’una e dell’altra pratica. Li conosci?

Appartieni al team fai da te, o a quello parrucchiere per tutta la vita? Alcuni, ritengono che la cura del proprio aspetto vada eseguita personalmente, altri invece come accennato, si rivolgono solo ai professionisti. Entrambe le soluzioni presentano dei benefici. Li conosci?

I capelli non sono solo uno strumento di seduzione importantissimo, ma anche un indicatore del benessere fisico e mentale. Non è un caso infatti, se i primi segni di una dieta povera di nutrienti si manifestano proprio sulla chioma, i capelli si presentano in tal caso secchi, sfibrati e spenti. La stessa cosa accade quando la salute mentale è messa a dura prova dalla depressione o dall’ansia, disturbi che talvolta vanno ad inficiare proprio la salute dei capelli. La chioma dunque è un indicatore dello stato di salute psicofisico e qualora dovesse presentare delle problematiche è importantissimo indagarne le cause per poter correre ai rimedi.

Tinta fai da te o dal parrucchiere? Ecco tutto quello che devi sapere

I capelli sono un biglietto da visita del proprio stato di salute psicofisico. Alcuni se ne prendono cura a casa, altri si affidano solo alle mani esperti dei parrucchieri. In entrambi i casi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Cerchiamo di analizzarli.

Rivolgersi ad un parrucchiere, ad un esperto dei capelli e di certo consigliato quando si necessita di un trattamento ad hoc, quando è necessario eseguire un taglio o quando si vuole cambiare il proprio look, ad esempio dei colorando i capelli o facendo una tinta particolarmente aggressiva. L’esperto infatti in genere, tende ad utilizzare prodotti qualitativamente migliori, studiati per le esigenze della chioma da trattare ed in grado di rispettare la struttura. Questo è sicuramente uno dei vantaggi più consistenti.

Il fattore che potrebbe risultare svantaggioso è quello economico, è ovvio che andrà pagata anche la manodopera del parrucchiere, i costi inevitabilmente aumenteranno, cosa che non accade per il fai da te. Ma quali sono i vantaggi invece di fare la tinta a casa? In prima battuta quello economico, si pensi ad esempio al caso in cui si ha intenzione di tingere soltanto la ricrescita. Per non parlare del “risparmio” in termine di tempo. A volte le file dal parrucchiere sono interminabili, mentre il fai da te garantisce di ottenere il risultato in tempi decisamente più brevi.