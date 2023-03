Rughe: eliminale per sempre in casa a costo zero | Pelle da ventenne e tutti ti ammirano

Eliminare le rughe a costo zero con questo metodo fai da te: pelle da ventenne in pochissime mosse, tutti ti ammireranno

I primi segni del tempo cominciano ad apparire sul tuo volto? Niente paura, puoi correre ai ripari con un metodo naturale e semplicissimi. Il fai da te è da sempre un asso nella manica. Non solo per provvedere alle faccende domestiche con ingredienti naturali ma soprattutto perché ci permette di inserire nella nostra routine di bellezza l’impiego di strumenti per rendere splendente e perfetta la nostra pelle.

Col passare del tempo andiamo tutti incontro a quello che viene definito l’invecchiamento cellulare. La pelle diventa meno elastica perché comincia a scarseggiare il collagene che produciamo naturalmente. Come possiamo rallentare questo processo? Il mondo del beauty è vasto e molto vario e ci consente di poter selezionare i prodotti giusti mirati alla cura della nostra pelle.

Ma se il rimedio fosse in casa? Non è detto che per prenderci cura della nostra persona sia necessario sperperare le nostre ricchezze. Ti basterà conoscere questo semplicissimo metodo per rivoluzionare l’aspetto della tua pelle a costo (quasi) zero!

Addio rughe a costo (quasi) zero: il rimedio più efficace di sempre

Inserire nella propria routine di bellezza creme e sieri specifici per la nostra tipologia di pelle può certamente fare la differenza. Tuttavia, l’invecchiamento della pelle e l’emergere dei primi segni del tempo sono fattori insiti nel processo naturale per cui, si dicono inevitabili. Quello che possiamo fare è cercare di migliorare l’aspetto della nostra pelle attraverso metodi naturali che prevedono l’utilizzo di dispositivi che ci permettono di provvedere alla stimolazione ed alla produzione di collagene, che è in grado di rendere la pelle più elastica. Qual è il segreto? Avete mai sentito parlare del cosiddetto dermaroller?

Si tratta di un dispositivo che appare come un rullo massaggiante composto da piccolissimi e finissimi micro aghi che, massaggiati sul volto, creano infinite microlesioni che stimolano la produzione di collagene ed elastina che servono alla pelle per ripararsi ed essere più elastica. Inserito all’interno della propria beauty routine, il dermaroller può davvero fare la differenza. Ma come va utilizzato?

Dopo aver fatto la nostra detersione e quindi dopo aver pulito accuratamente la pelle del viso, passiamo il dermarroller sul viso facendo attenzione alla zona del contorno occhi (in quel caso servirà un dermaroller del diametro più piccolo). Dopo averlo passato poi sul viso, passiamo all’applicazione delle nostre creme. I prodotti applicati in questa fase, grazie all’utilizzo del dermaroller penetreranno più in profondità garantendo un effetto davvero impeccabile. Potremo così dire finalmente addio alle rughe, e tu lo sapevi?