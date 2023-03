Caviglie gonfie? Attenzione, potrebbe essere il segnale di qualcosa di serio

Le tue caviglie sono gonfie? Potrebbe non essere semplice stanchezza dopo una giornata di lavoro. Non sottovalutare i rischi che corri.

Caviglie gonfie e un accenno di rossore che non ti spieghi: sei portata a pensare che si tratti semplicemente di stanchezza dopo una dura giornata di lavoro. Potrebbe essere così, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa di serio da non sottovalutare.

Non vogliamo crearti panico, ma non sottovalutare le tue condizioni e segui sempre i consigli del tuo medico curante. Ecco quali potrebbero esser le sere patologie da cui sei affetto, soprattutto se sei in sovrappeso, se sei diabetico, se conduci uno stile di vita errato, se trascorri molto tempo seduto. Il consiglio è sempre quello di mettere la tua salute nelle mani di un professionista.

Caviglie gonfie: il rischio maggiore è la formazione di un coagulo di sangue

Coagulo di sangue. Un blocco nelle vene causato da un coagulo di sangue può impedire al sangue di fluire come dovrebbe. Quando un coagulo di sangue si verifica in profondità nelle vene delle gambe, si parla di trombosi venosa profonda. Oltre al gonfiore, i coaguli possono causare dolore sulla vena, nonché arrossamento della pelle. Con un coagulo, il sangue non può svuotarsi in modo efficiente dalla gamba e la pressione si accumula nelle vene, che spinge il fluido nei tessuti circostanti.

Oltre a ostruire il flusso sanguigno, i coaguli possono anche causare guasti alle valvole intonacando le valvole aperte, causando problemi di flusso a lungo termine anche dopo che il coagulo iniziale si è sciolto. Se un coagulo si scatena, può raggiungere i polmoni e causare una condizione pericolosa per la vita chiamata embolia polmonare. Quindi, se noti gonfiore con arrossamento o dolore, consulta subito il medico: i farmaci possono aiutare a rompere il coagulo, prima che possa causare ulteriori danni.

Problemi cardiaci. Se il tuo cuore non sta pompando il sangue attraverso il tuo corpo come dovrebbe, potresti avere un ristagno di sangue nelle gambe, nelle caviglie o nei piedi. Le malattie cardiache o l’insufficienza cardiaca spesso si accompagnano ad altri sintomi, come dolore toracico, mancanza di respiro, tosse o respiro sibilante, affaticamento o battito cardiaco accelerato; quindi se li avverti, contatta il tuo medico. Se i sintomi sono gravi, consultare un medico di emergenza.

Problemi al fegato o ai reni. La malattia epatica cronica può portare a un accumulo di liquido nelle gambe e nell’addome, insieme ad altri sintomi come pelle ingiallita (ittero), arrossamento dei palmi delle mani o feci di colore chiaro. Allo stesso modo, le malattie renali possono essere accompagnate da gonfiore agli arti inferiori, affaticamento, necessità di urinare più spesso o difficoltà di concentrazione. Se riscontri questo tipo di sintomi, parlane con il tuo medico.

Fattori dello stile di vita. Il gonfiore delle gambe può anche essere causato da cose diverse dalle condizioni mediche e spesso può essere evitato o trattato con modifiche allo stile di vita. Ad esempio, evitare cibi salati può ridurre le possibilità di ritenzione idrica che porta all’accumulo di liquidi. Inoltre, ridurre la quantità di tempo in cui si sta seduti può mantenere un buon flusso sanguigno.

Insufficienza venosa. L’insufficienza venosa si verifica quando le vene delle gambe non funzionano correttamente, causando un accumulo di sangue. Poiché stiamo su due piedi come esseri umani, l’intero peso del volume del sangue nei nostri corpi viene esercitato sulle vene delle nostre gambe, a causa della gravità. Le nostre vene hanno valvole che aiutano a contrastare questa forza di gravità per mantenere bassa la pressione sanguigna e per aiutare il sangue a tornare al nostro cuore. Nel corso del tempo, le valvole nelle nostre vene possono diventare difettose, il che significa che non funzionano più correttamente e iniziano a consentire al sangue di fluire all’indietro.

Oltre al gonfiore, l’insufficienza venosa può causare vene varicose; dolore o crampi alle gambe; pelle rossa, lacrimosa o con croste (nota come dermatite da stasi ); pelle dura o spessa (nota come lipodermatosclerosi ); o una ferita o un’ulcera che è lenta a guarire. Il trattamento per guarire può includere modifiche dello stile di vita, come perdere peso e assicurarsi di muoversi abbastanza per mantenere il flusso sanguigno in corso.

Anche la terapia compressiva, che include di tutto, dai calzini, calze e maniche atletiche a impacchi o complesse macchine pneumatiche, può essere d’aiuto. La chiave per tutti loro è che forniscono una compressione esterna sulla gamba, in modo graduale, in modo che venga esercitata più pressione sulla caviglia che sul ginocchio. Anche i trattamenti chirurgici sono un’opzione.