Conoscete il parco acquatico al coperto più grande d’Italia? Divertimento assicurato per tutte le stagioni

Si tratta di un parco acquatico al coperto della superficie complessiva di 20.000 mq, con 12 vasche ed una Spa: scopriamo dov’è e quando é aperto.

Si trova a circa a circa 40 minuti di macchina dal centro di Milano e ad un quarto d’ora circa dal centro cittadino di Monza: é l’Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto d’Italia, nel comune di Concorezzo. Si sviluppa su una superficie totale di 20.000 metri quadrati ed é dotato di 12 vasche, tra cui alcune interne ed altre esterne.

Il complesso é aperto tutto l’anno ed anche nei mesi più freddi é possibile divertirsi con amici e famigliari scegliendo tra numerose attrazioni acquatica, tutte con acqua riscaldata tra i 32 ed i 35 gradi Celsius ed una temperatura media interna degli ambienti di 30 gradi.

Le attrazioni presenti sono dedicate sia ai bambini sia agli adulti, passando dal Baby Slide multipista per i più piccoli fino al Black Mamba per gli adulti. Nell’Area degli scivoli é presente una torre dell’altezza di 18 metri con otto diversi percorsi acquatici, tre dei quali utilizzabili con gommoni singoli oppure doppi, a pendenze davvero da brivido che raggiungono fino al 35%.

La vasca delle onde, l’area idromassaggi e il centro benessere in questo bellissimo parco acquatico

Nell’Area dedicata al divertimento, battezzata Area Fun, é stato installato uno specchio d’acqua di mille metri quadrati con numerosi giochi acquatici, incluse cascate, aree idromassaggi, un percorso a fiume battezzato “River” ed anche una zona dedicata ai bambini, l’Area Miniworld, con giochi e scivoli per i più piccoli.

E non manca nemmeno la Spa: nell’Area Benessere di oltre 2.000 metri quadrati di superficie, infatti, é possibile immergersi nella Grotta del Temporale Monsonico e godere di idromassaggi plantari, idromassaggi cervicali ed anche di postazioni lettino con massaggio incorporato. Sono inoltre presenti anche la vasca Calidarium, a reazione calda, e la vasca Frigidarium, a reazione fredda, oltre ad una sauna, diverse stanze del vapore ed una stanza del sale.

Altri idromassaggi possono essere trovati anche all’aperto, in una piscina a temperatura costante di 32 gradi della superficie complessiva di 200 metri quadrati, pensata appositamente per le famiglie. Insomma per gli amanti delle attrazioni acquatiche l’Acquaworld é la soluzione perfetta per non rinunciare al divertimento dei parchi d’acqua in nessuna stagione dell’anno, anche quando fuori le temperature sono sotto lo zero. Per maggiori informazioni, costi e prenotazioni, é possibile visitare il sito web ufficiale della struttura.