Mini vacanze da 2-3 notti: come organizzarle e le destinazioni migliori

Vuoi concederti una mini vacanza? Ecco i consigli su come organizzarle al meglio, e le migliori destinazioni.

La primavera è ormai alle porte. Le giornate si stanno allungando e le temperature via via stanno diventando più miti. Ben presto si potranno salutare anche cappotti ed abiti pesanti, per dare spazio a giacche più leggere. L’avvento della stagione primaverile mette il buonumore nella maggior parte delle persone. Tutti hanno voglia di uscire e magari anche di viaggiare.

Fra qualche settimana si festeggia la Pasqua, ed in occasione delle ferie dal lavoro, in molti coglieranno l’occasione per concedersi qualche giorno di pausa. La primavera è la stagione perfetta per viaggiare, considerando le temperatura tendenzialmente miti. Difatti visitare una città d’arte con un clima tipicamente estivo non sarebbe proprio l’ideale. Inoltre concedersi anche una breve vacanza può essere utile per ricaricare le energie. Vanno sempre più di tendenza le mini- vacanze, ovvero soggiorni di due o tre notti. Anche se di breve durata questi break sono ugualmente piacevoli, e permettono di visitare nuovi posti. Ciò che occorre è l’organizzazione, bisogna infatti pianificare al meglio gli spostamenti, cercando di ottimizzare i tempi.

Come organizzare una mini vacanza

Viaggiare piace a tutti, o quasi. C’è da dire, però, che non basta la sola volontà per mettersi in viaggio. Occorrono, infatti tempo ed anche disponibilità economica. Va da sè che non tutti possono permettersi di fare viaggi o vacanze spesso e volentieri. Tuttavia potrebbe esserci una soluzione che mette d’accordo un po’ tutti. Si tratta delle mini-vacanze. Come si evince già dal nome sono dei soggiorni di poche notte, giusto il tempo di vedere dei luoghi fondamentali, e soprattutto di staccare la spina. Certo c’è bisogno di organizzare tutto al meglio per non dover fare poi corse estenuanti.

Seguendo questi consigli, vi sembrerà tutto più facile.

Scegliere il mezzo più veloce : Dunque se volete vivere a pieno i vostri pochi giorni di vacanza, occorrerà affidarsi al mezzo di trasporto più veloce. In questo modo avrete senza dubbio più tempo a disposizione.

: Dunque se volete vivere a pieno i vostri pochi giorni di vacanza, occorrerà affidarsi al mezzo di trasporto più veloce. In questo modo avrete senza dubbio più tempo a disposizione. Valutare bene gli aeroporti di atterraggio : Molto spesso le compagnie low cost prevedono l’atterraggio in aeroporti lontano dal centro. Evitate di scegliere voli economici perché ciò che risparmiate dovrete poi impiegarlo per ulteriori spostamenti dall’aeroporto all’alloggio.

: Molto spesso le compagnie low cost prevedono l’atterraggio in aeroporti lontano dal centro. Evitate di scegliere voli economici perché ciò che risparmiate dovrete poi impiegarlo per ulteriori spostamenti dall’aeroporto all’alloggio. Ottimizzare gli orari di spostamento: Altra cosa da valutare è l’orario di partenza. Se scegliete un treno o un volo che partano di mattina presto guadagnerete tempo. Allo stesso modo valutate di tornare a casa in tarda serata.

Quali sono, invece, le mete migliori per delle mini vacanze? Le capitali europee hanno sempre il loro fascino. Ve ne proponiamo due piuttosto affascinanti.

Vienna: La capitale dell’Austria, una città mastodontica e ricca di storia. Molto bella nel periodo inverna, ma anche in quello primaverile. Difatti trattandosi di una città piena di verde e giardini, si potrà ammirare il risveglio della natura.