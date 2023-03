Se hai finito la Nutella non buttare il barattolo, farai felici i tuoi bambini

Alla Nutella nessuno resiste: la tua è appena finita? Non buttare via il barattolo, ciò che ci puoi realizzare farà felice i tuoi bambini

In circolazione esistono una marea di creme spalmabili che ci fanno girare la testa e la Nutella è sicuramente una delle nostre preferite. Per non parlare di quanto piace ai nostri piccoli! Come sappiamo, viene venduta in appositi vasetti di diverse dimensioni, da scegliere a seconda delle esigenze. Spesso e volentieri, però, non una volta terminata buttiamo via il recipiente senza pensarci troppo. Che peccato! Non buttare via il barattolo ormai vuoto, ti bastano poche mosse e fai felici i tuoi bimbi, ma puoi anche risparmiare qualche soldo!

Scommettiamo che i vostri bimbi si divertiranno un mondo a realizzare questa piccola opera d’arte insieme a voi! Avrete bisogno di pochi prodotti e il risultato sarà davvero simpatico e aggiungerà un tocco di vitalità alla vostra casa! Mettiamoci subito all’opera.

Barattolo di Nutella vuoto: non buttarlo, usalo così e i tuoi bimbi saranno entusiasti

Ovviamente, per prima cosa, dovrete lavare con cura il barattolo. Assicuratevi che non rimangano tracce di crema all’interno e procedete anche a staccare l’etichetta. Basterà lasciarli immersi per una decina di minuti in acqua bollente e la colla verrà via con facilità. Una volta puliti con cura siete pronti per iniziare: andiamo a scoprire cosa ci occorre.

Vi serviranno:

due bombolette spray colorate;

un pennarello indelebile del colore che preferite;

adesivi, bottoni, nastrini, ciò che avete in casa;

colla.

Come prima cosa decidete in che modo volete dipingere il vostro vasetto. Potete farlo di un unico colore o usarne vari. Basterà posizionarsi all’aperto e vaporizzare la bomboletta puntandola verso il barattolo per ricoprirlo completamente di tinta. Lascerete quindi asciugare il tempo necessario. Vi consigliamo di sistemare dei fogli di giornale alla base così da non dover ripulire il tutto una volta terminato.

Asciugato il vasetto siete pronti per decorarlo. Usate bottoni, nastri, glitter, ciò che avete in casa. Incollateli in modo artistico usando la colla e lasciate asciugare di nuovo. Alla fine, usate il pennarello indelebile per scrivere ciò che volete. Questi barattolini coloratissimi e simpatici possono diventare dei perfetti portapenne per i vostri bimbi, ma anche dei raccoglitori per elastici, forcine, mollettine per capelli. Potrete perfino usarli come vasetti per piantine: spettacolari!