Bambini sempre tranquilli in auto con questo trucco fenomenale delle tate inglesi

Bambini tranquilli in auto? Il trucco che sta spopolando e che riesce a rendere l’esperienza tranquilla e rilassante per tutti.

Il primo viaggio con i propri figli, per una breve gita fuori porta o per raggiungere un luogo di vacanza, è un’esperienza che si ricorderà per tutta la vita. Ma viaggiare, se da un lato può essere un piacere, dall’altro potrebbe rivelare alcune difficoltà di gestione del bimbo.

Trovarsi in un ambiente chiuso e ‘limitato’ come l’automobile, legato al seggiolino, può infatti provocare noia e spingere il proprio figlio a manifestare l’insofferenza all’attesa con urla, pianti e cambiamenti nell’umore e nello stato d’animo. Come comportarsi dunque qualora dovesse succedere, per evitare che il viaggio si trasformi in un vero incubo?

È una domanda che, del resto, moltissimi genitori si pongono dato che non è così semplice per un bambino piccolo vivere l’esperienza di viaggio in automobile, in autobus, in treno o in aereo piacevole e divertente. Lo scopo è quello di riuscire a fare in modo che si rilassino, che non si stufino e che arrivino a destinazione sufficientemente riposati per poter poi vivere la vacanza o la gita nel migliore dei modi.

Viaggi in auto con i bambini: il trucco delle tate inglesi per farli stare tranquilli

In tanti avranno provato a cercare in rete soluzioni a questo annoso problema, affidandosi ai forum di discussione o alle pagine social di altri genitori. Ebbene esiste un trucchetto davvero geniale per fare in modo che ciò avvenga, venendo davvero in soccorso di tante mamme e papà ed è stato diffuso sulla piattaforma TikTok. Si tratta di un video nel quale viene mostrato un metodo decisamente originale ed inedito per riuscire, in occasione di uno spostamento in auto, a tenere occupati i propri figli evitando che urla e lacrime prendano il sopravvento durante il viaggio.

Il trucco è stato condiviso sui social proprio da una mamma e si tratta di un metodo tanto caro alle tate inglesi, che avrebbe risultati davvero ottimali. Da quando la clip è apparsa in rete centinaia di altri genitori l’hanno provato segnalando con un like il loro apprezzamento dal momento che funzionerebbe davvero. Del resto è un problema diffusissimo quello dei bimbi intolleranti ai viaggi.

Ecco dunque come ha fatto: ha portato con sé una serie di giochi, di pennarelli colorati e di libri da colorare, riponendo il tutto in un piccolo contenitore di plastica come ad esempio i dispenser usati nella doccia per riporre shampoo, balsamo e bagnoschiuma. La mamma ha poi attaccato al vetro del finestrino, munendosi di un paio di ventose, il contenitore, creando una sorta di contenitore dei giochi da viaggio.

Il piccolo avrà così davanti ai suoi occhi differenti opzioni di gioco e potrà anche sfruttare il vetro del finestrino dell’auto per realizzare i suoi disegni che, successivamente, potranno essere rimossi semplicemente con un panno imbevuto d’acqua. Questi due dettagli uniti insieme, ovvero sfruttare il finestrino sia per il contenitore dei giochi che come ‘foglio da disegno’ senza provocare danno alcuno al veicolo, ha decisamente cambiato la vita a centinaia di genitori.