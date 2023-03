Non sai mai come vestirti? Il consiglio (semplicissimo) di questa tiktoker ti cambierà la vita

Se anche te non sai mai come vestirti, ti consigliamo di seguire i trucchi di questa tiktoker: ti cambierà la vita.

Per molto donne trovare il look giusto molto spesso si trasforma in un vero e proprio dramma. Anche se l’armadio è sempre pieno, l’impressione è di non avere mai niente che valga la pena indossare. A tutte sarà capitato, almeno una volta nella vita, di essere talmente indecise da metterci ore per trovare l’outfit per una serata – per poi, magari, continuare a lamentarsi per la scelta fatta. Fortunatamente esistono alcuni trucchi che possono fare al caso nostro.

Rasheena Liberté (@layerednliberte) è una personal stylist che insegna quotidianamente come esprimere la propria identità attraverso lo stile. Sui social, in particolare TikTok, i video in cui mostra i suoi look e dà consigli ai followers hanno milioni di visualizzazioni. La stilista è nota soprattutto per aver sviluppato un trucco infallibile per dare vita all’outfit perfetto.

La formula perfetta per il look giusto

Il termine “outfit formula” viene usato per indicare le possibili combinazioni tra t-shirt, maglioni, jeans, gonne, sneakers, tacchi e via via dicendo. Per farsi un’idea di come funzioni, basta effettuare una ricerca su Google: le possibilità di scelta sono infinite ed esistono formule apposite per ogni stagione. Come affermato dalla tiktoker in uno dei suoi video più visualizzati, se non sai come vestirsi è solamente perché “non sai quale sia la giusta formula di outfit per il tuo corpo”.

Rasheena, proseguendo nel video, ha spiegato qual è il suo trucco. Quando si parla di vestiti e stile, l’osservazione gioca un ruolo fondamentale: sia del proprio corpo che delle varie combinazioni di formule. Solitamente, la tiktoker riprende la struttura di una tipologia di formula, usando il capo che meglio si adatta sia per la parte superiore del suo corpo che per quella inferiore, per poi passare alla scarpe e realizzare l’outfit perfetto.

View this post on Instagram A post shared by Rasheena Liberté | Stylist 😀 (@layerednliberte)



Anche la creatività ha un forte peso: la moda ci permette di combinare tra loro elementi diversi e sbizzarrirci. Una camicia, per esempio, potrebbe essere indossata in modi differenti dando vita di volta in volta a look totalmente nuovi. La stessa stilista, rivolgendosi ai fan, ha spiegato che fare pratica e commettere errori fa parte del percorso. In ogni caso “esercitarsi è l’unico modo per avere successo nello styling”. Nei suoi video successivi, Rasheena ha condiviso alcune formule create da lei stessa, che i fan hanno molto apprezzato.