Pronti alla prova costume? I modelli più in voga questa estate

Si avvicina la bella stagione ci prepariamo tutti alla prova costume: sai quali sono i modelli più in voga questa estate?

Ammettiamolo, dopo un lungo e rigido inverno non vediamo l’ora che torni la bella stagione! Un po’ di sole, mare e relax è quello che serve per ricaricare le pile e dimenticarci per qualche tempo dello stress di tutti i giorni. Come ogni nuovo anno la moda cambia e si evolve: sei pronto alla prova costume? Questi sono i modelli più in voga dell’estate, non puoi proprio farteli mancare in valigia!

Ognuno di noi ha una fisicità diversa, come giusto che sia. Per questo esistono modelli di costumi differenti che ci aiutano a valorizzare i nostri punti di forza e farci sentire affascinanti e a nostro agio. Quali sono i modelli di moda quest’anno? Andiamo a scoprirlo e prepariamoci allo shopping!

Scegli il modello di costume che preferisci: questi sono quelli più in voga per la prossima estate

Oggi abbiamo la fortuna di poter fare i nostri acquisiti anche seduti comodamente sul divano di casa. Basta un click e il gioco è fatto, senza bisogno di girare ore intere per negozi alla ricerca di quel particolare modello che non riusciamo a trovare da nessuna parte. Quest’anno, possiamo rendere il nostro stile unico scegliendo una di queste tipologie davvero pazzesche!

Iniziamo subito dal Trikini. La particolarità di questo modello è adattarsi ad ogni corpo in modo perfetto, calzando come un guanto. Li troviamo con vita più o meno alta, sgambati o coprenti e lo stesso vale per la parte superiore, che potrà essere a balconcino, triangolo o anche fascia. Non passano mai di moda e anche quest’anno spopoleranno sulle spiagge!

A seguire troviamo i Crochet. Forse i più belli e particolari, uno spettacolo per gli occhi e da abbinare ad un copricostume lavorato alla stessa maniera. Sono incantevoli, è vero, ma forse un po’ scomodi perché si asciugano molto lentamente. Ciò significa che possiamo metterli in valigia per una festa sulla spiaggia o indossarli per un cocktail a bordo piscina: faremo un figurone!

Infine, torna di moda il pezzo intero. Certo, quelli che amiamo oggi sono un po’ diversi da quelli del passato. Arricchiti da catenine, fasce, lacci di ogni genere. Anche in questo caso sono perfetti per le diverse forme del corpo e possono aiutarci a modellare la siluette nel modo che preferiamo!