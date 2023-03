Tuo figlio si lamenta per i dentini da latte? Ecco cosa fare per i suoi fastidi

Quando arriva il momento in cui i dentini iniziano a dondolare alcuni bambini vedono le stelle: ecco come aiutarli in questa fase.

Non esiste un’età precisa in cui il primo dente da latte inizia a staccarsi, ma oltre all’entusiasmo per i bambini si apre un periodo di controlli dal dentista. I più fortunati li vedranno cadere tutti o quasi senza difficoltà, altri dovranno chiedere un piccolo intervento. Di sicuro però occorre tenere pulita la bocca e avere riguardo per i “buchetti” che restano per qualche tempo.

Se il fastidio è dovuto al dondolio o alla masticazione dopo la caduta del dentino ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare. Soprattutto gli alimenti dati al bambino dovranno essere scelti con criterio per evitare di stressare troppo la gengiva esposta. L’ideale per il primo pasto successivo alla caduta di un dente è optare per alimenti freschi e morbidi. Attorno alla “finestrella” la gengiva può essere arrossata e sensibile, quindi un alimento caldo porterebbe a dolore in quella zona. Allo stesso modo meglio puntare a bere acqua ed evitare bevande calde. Per la colazione quindi meglio il succo d’arancia che il tè o il caffellatte almeno per un paio di giorni almeno.

Come intervenire subito dopo la caduta dei dentini

Se non serve l’intervento del dentista allora intanto meglio aspettare che il dentino si sia allentato a sufficienza. Quando pare che sia in procinto di staccarsi, il metodo della nonna è quello di far mordere una mela croccante. Data la consistenza dura del frutto di solito è sufficiente come colpo di grazia. Inoltre la mela è fresca e allenterà un po’ il dolore. Per disinfettare la zona si può usare un collutorio per bambini in modo da sciacquare bene la bocca. In caso si può usare un cotone imbevuto d’acqua fredda da tenere sulla gengiva per qualche minuto in modo da fermare l’uscita del sangue.

Sulla zona il bambino dovrà evitare di spazzolare con forza finché la punta del dente definitivo non sarà spuntata, per evitare di causare sanguinamento. In caso nel frattempo andranno puliti bene gli altri denti valutando qualche altro sciacquo con collutorio diluito. Durante il cambio dei denti i genitori dovranno anche rassicurare il bambino, soprattutto in caso occorra estrarlo dal dentista. In tal caso ci sarà l’anestesia, ma più il bambino sarà rilassato e tranquillo più veloce sarà il processo. Dopo la prima estrazione di sicuro sarà più semplice se ce ne dovessero essere altre.