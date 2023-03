Verdura surgelata: stai sbagliando utilizzo ed è pericoloso | Come devi usarla per stare tranquilla

La verdura surgelata è davvero pericolosa o povera di nutrienti? Guarda cosa abbiamo scoperto e non crederai a ciò che leggi.

Sin da quando iniziamo la fase dello svezzamento andremo ad introdurre nell’alimentazione dei più piccini le verdure. Un passaggio importante e fondamentale, che permetterà l’assunzione di tutti quei nutrienti necessari per il suo sano sviluppo.

Non è di certo una novità dire, che all’interno di un’alimentazione sana e controllata frutta e verdura devono essere consumate almeno ad ogni pasto. Ovviamente, quello che fa la differenza è prediligere tutte quelle di stagione, che non solo avranno un prezzo più conveniente, ma saranno anche al massimo del sapore e dei nutrienti in esse contenute. Indipendentemente da quella scelta, è bene sapere che tutte le verdure che arriveranno in tavola sono un vero concentrato di vitamine, di sali minerali e di tutti quelle proprietà necessarie per il corretto funzionamento del nostro organismo.

Prediligi la verdura surgelata a quella fresca? Forse hai sempre fatto la scelta giusta e adesso capirai perché

Acquistare della verdura fresca è una delle cose più semplici che tu possa, soprattutto in questo periodo, dove grazie alla stagione appena entrata avrai la possibilità di scegliere tra le più buone del periodo. Tuttavia, un po’ per comodità, un po’ per pigrizia, c’è sempre chi preferisce prendere direttamente quelle surgelate che sono già pronte per essere cotte senza dover perdere tempo nella loro pulizia.

Nonostante questo, però, sono ancora tantissime le persone che tendono a ghettizzare la scelta di acquistare verdure surgelate, sostenendo che è poco sana e che non conserva le proprietà naturale delle verdure, stesso discorso anche per chi è solito congelarle in casa. Ma è davvero così come in molti dicono? La risposta non sarà un secco sì o un secco no, ma un semplice dato di fatto, che sicuramente aiuterà ad avere le idee più chiare.

Quello che prima di tutto devi sapere, non è detto che tutte quelle verdure che vedi esposte sono realmente fresche. Pensa, che non appena queste verranno tolte dalle loro radici inizieranno a perdere man mano i loro nutrienti, quindi più tempo passeranno sul banchetto del supermercato e meno si potranno considerare ‘fresche’. Detto questo, capirai da sola che consumare le verdure surgelate che trovi già belle pronte non è affatto così deleterio come in molti sostengono.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda quelle che congeli in casa, in questo caso infatti, prima di procedere con il loro congelamento è preferibile che tu adotti alcune accortezze, vediamole insieme:

Non tenerle per un periodo superiore agli 8 mesi;

Prima di congelarle meglio pulire eliminando tutto quello che normalmente vien considerato scarto;

Procedi con una leggera cottura;

Una volta che saranno ben fredde conservale in sacchetti o contenitori per alimenti, meglio ancora se le dividi in monoporzione;

Scrivi la data in cui hai iniziato il processo di congelamento.

Basteranno queste piccole attenzioni per far sì che le tue verdure congelate non perdano i nutrienti necessari e mantengano inalterato il loro sapore.