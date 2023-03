Tacos al formaggio: mamma mia che buoni! Pronti in soli 5 minuti e deliziosi, conquisti tutti

Hai mai provato i tacos al formaggio? Allora non perdere altro tempo, preparali in casa e ti basterà un solo morso per amarli alla follia.

Almeno tutti una volta nella vita abbiamo provato i taco, quelle tortilla messicane piegate su loro stesse, fatte con farina di mais o di frumento, contenenti condimenti di vari tipi. Il taco tradizionale messicano utilizza tortilla di mais unte nel sugo della farcitura e che vengono poi scaldate brevemente, mentre quelle comuni in altri paesi usano tortilla fritte.

I tacos possono essere farciti in tantissimi modi, ci sarà il ripieno ‘classico’ fatto con carne, cipolle e peperoncini, per poi arrivare a versioni più particolari e personalizzate in base ai propri gusti. Facili e veloci da preparare, sono perfetti quando si ha voglia di preparare qualcosa di sfizioso e al tempo stesso non si desidera passare ore ed ore ai fornelli.

Tacos di formaggio: la ricetta veloce per un grande classico in tavola

Come detto poco fa, ci sono tantissimi modi per realizzare i tacos, in commercio si trovano già le tortilla pronte e che dovranno soltanto essere scaldate e farcite. Oggi però, abbiamo per te una proposta davvero molto interessante, girando in rete sul profilo ufficiale Instagram di @marco1roma ci siamo imbattuti in una ricetta a dir poco gustosa, in pochi minuti è riuscito a realizzare dei gustosi tacos al formaggio perfetti per tutta la famiglia. Vuoi sapere come si fanno? Allora non ti resta che proseguire la lettura.

Per realizzare questi gustosi tacos al formaggio ti servirà:

4 piadine piccole

60 g di parmigiano

100 g di pollo

Rucola

Pomodorini

Preparazione:

Griglia il petto di pollo e non appena sarà cotto taglialo a listarelle o sfilaccialo e tienilo da parte; Lava e pulisci la rucola e fai lo stesso con i pomodorini che poi taglierai a metà; In una padella creare un cerchio con il parmigiano grattugiato; Non appena inizierà a sciogliersi poni sopra la piadina; Fai stare giusto un paio di secondo, dopodiché capovolgi trovandoti quindi con la piadina verso il basso; Ora non dovrai fare altro che farla riscaldare per un paio di minuti; Adesso potrai farcire i tuoi tacos con il petto di pollo, la rucola e i pomodorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco1roma • Prozis • Ricette Fitness e Food (@marco1roma)

Ed ecco che in pochissimo minuti avrai preparato una cena sfiziosa e diversa dal solito. Ovviamente potrai divertirti a farcire i taco come preferisci. Provali nella versione con salmone affumicato ed avocado e sentirai che sapore paradisiaco.