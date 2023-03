Come si celebra la Primavera nel mondo: feste millenarie da vedere almeno un volta nella vita

La primavera è per diverse culture sinonimo di rinascita e come tale merita dei festeggiamenti: come si accoglie nel mondo?

A scuola quando arriva l’equinozio di primavera fioccano disegni e lavoretti a tema floreale per celebrare il ritorno della bella stagione. In Liguria si fa addirittura una vera “Festa della Primavera” in coincidenza con San Giuseppe, ma molti gruppi di genitori o cooperative prevedono dei ritrovi tra bambini attorno al 21 marzo. Eppure è all’estero che la primavera incontra un vero trionfo: India, Giappone…se si cerca un’occasione per visitare paesi esotici è proprio questa.

Meglio partire da una celebrazione che da più di una decina d’anni ormai sembra aver trovato terreno fertile anche in Italia. Si tratta della Holi Fest, meglio nota come “Festa dei colori” dove è tradizione riempire l’aria con finissime polveri variopinte che aderiscono a pelle e vestiti come augurio per la buona fortuna. In India quest’anno si è svolta nelle giornate del 7 e dell’8 marzo. Lo spirito interno a questa festa ricorda un po’ quello del nostro Carnevale e prevede anche un grande falò finale, che simboleggia la fine di tutti i mali. Le ceneri che resteranno una volta che il fuoco si sarà spento sono considerate un talismano e le famiglie le portano a casa.

Giappone e Thailandia, pioggia di petali e schizzi d’acqua per l’arrivo della primavera

Dopo anime, manga e film sull’Hanami ormai questa ricorrenza è famosissima anche per gli occidentali. Come celebrazione è molto semplice perché si tratta solo di ammirare i ciliegi in fiore mentre si fa un picnic sul prato. La data si sposta ogni anno e anzi risulta che la fioritura sia sempre più precoce guardando ai dati degli ultimi anni, vero la fine di marzo. Si tratta di un momento di riflessione sulla vita molto importante nella cultura giapponese le cui radici risalgono a mille anni fa.

Tornando a festeggiamenti più movimentati la Thailandia è famosa invece per il Songkran Water Festival, una celebrazione che come tema ha la purificazione e i nuovi inizi. Coincide infatti con il capodanno buddhista e si svolge tra il 13 e il 15 aprile in tutto il paese. Per quei giorni è bene stare attenti alle folle perché la tradizione prevede di lavare via vecchie abitudini e mali…in forma letterale. Lanci di secchi d’acqua, bacinelle colme, gavettoni…non c’è modo di restare asciutti. Essere bagnati è una benedizione, a cui neanche i turisti sfuggono.