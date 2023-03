Bonus psicologo fino a 1500 euro: ecco a chi spetta e quando parte

Arriva finalmente il bonus psicologo dal valore di 1500 euro: scopriamo chi saranno i beneficiari e soprattutto quando parte.

La maggior parte delle persone in Italia, soprattutto quelle che vivono in un stato di precariato e di difficoltà sperano nell’arrivo di nuovi bonus e incentivi per riuscire a sopravvivere. Sappiamo bene che le utenze sono sempre più alte e anche i beni alimentari. Se prima fare la spesa era comune, adesso è diventata un’esperienza sporadica, soprattutto per le famiglie numerose.

Per fortuna si può ancora far affidamento sui bonus, che solitamente vengono erogati a favore delle persone che si trovano in difficoltà, che hanno quindi un reddito basso. Vige ancora il bonus sociale della Carta Acquisti che permette di acquistare beni di prima necessità ma anche servizi. Si tratta di una carta che viene caricata ogni due mesi e il valore è di 40 euro. Ovviamente viene destinata a coloro che hanno un reddito annuale basso.

Molti sono anche i bonus nuovi, troviamo le modifiche sul bonus bollette. Ma abbiamo anche il bonus casalinghe, quello Irpef, quello sulle biciclette. Insomma, né lo Stato né l’INPS fanno mancare nulla a chi si trova in una situazione di disagio. Tra i bonus che sono stati rinnovati c’è quello under 36 sulla prima casa, ma anche il bonus psicologico dal valore di 1500 euro: ecco a chi spetta.

Bonus Psicologo: a chi spetta e come funziona

Il bonus psicologico è un aiuto che viene dato per l’assistenza appunto psicologica. Questa era stata erogata dal governo Draghi e aveva scadenza 31 dicembre 2022, è stata poi prorogata. Questa è nata per dare aiuto a chi avesse subito un trauma durante il periodo della pandemia, e per tutte quelle patologie come ansia e depressione. Questo è stato poi passato sotto l’analisi del nuovo esecutivo, passando da 600 a 1500 euro.

Ma quali sono i requisiti? Sono fondamentalmente due: essere residenti in Italia e avere un ISEE che non supera i 50 mila euro. Le spese che verranno coperte sono quelle relative alle sedute di psicoterapia di chi si trova in una condizione di depressione, ansia, stress. Chi ne beneficerà potrà recarsi presso specialisti iscritto all’albo che abbiano però comunicato la propria adesione al Consiglio Nazionale.