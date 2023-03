Calo del desiderio, come fare per ritrovare la vitalità perduta: più semplice di quanto pensi

Il calo del desiderio sessuale è un problema che accumuna uomini e donne, ma la soluzione è davvero semplice. Leggi quanto segue, non te ne pentirai.

Se anche tu stai attraversando un periodo nel quale hai scarso desiderio e non comprendi il perché, continua a leggere, sei nel posto giusto se cerchi una risposta ai tuoi interrogativi. I fattori scatenanti alla base di questa problematica sono molteplici, talvolta ascrivibili a cause organiche altre a quelle psicologiche. Ma, nella maggior parte dei casi, la causa più frequente è una e, non è affatto così terribile come possa sembrare.

Avere una vita sessuale piena ed appagante è importante per vivere una vita serena. La dimensione sessuale, specie se condivisa in coppia è uno degli aspetti più veri e profondi dell’essere umano per questo, coloro che d’improvviso si ritrovano ad affrontare cali del desiderio si sentono fortemente destabilizzati.

La prima cosa da fare in questi casi è quella di rivolgersi ad un medico che sappia indagarne le cause per poi indirizzare il paziente verso la giusta soluzione. Laddove poi il professionista dovesse escludere patologie di tipo fisico, potrebbe essere d’aiuto uno psicologo, talvolta infatti alla base del desiderio sessuale ipo attivo si nasconde un problema di natura psichica. Ma, dati alla mano, una della cause più frequenti è tutt’altro che preoccupante.

Calo del desiderio, la causa non è sempre nefasta

Nella vita può capitare di affrontare dei periodi in cui il desiderio sessuale sia scarso o addirittura assente. Si tratta di una condizione che, come accennato talvolta può essere frutto di cause organiche, si pensi ad esempio le oscillazioni ormonali, ovvero a patologie sottostanti. In altri casi invece lo scarso desiderio sessuale è frutto di ragioni psicologiche, come problemi relazionali con il partner, ovvero ad una scarsa autostima, ad un rapporto insano con la propria immagine corporea e così via.

Quello che tante persone ignorano è che nella maggior parte dei casi questo disturbo arriva per un fine “benefico”. Come accennato, è sempre opportuno rivolgersi a un medico ma se il professionista dovesse escludere problematiche di natura psicofisica è molto probabile che la natura dello scarso desiderio sessuale sia tutt’altro che nefasta. Lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Nervetti che collabora con l’istituto Riza di medicina psicosomatica, ha infatti spiegato che talvolta il calo del desiderio è semplicemente il sintomo di qualcosa di nuovo che sta venendo alla luce e che si manifesta sotto forma di desiderio.

L’esperto ha chiarito che spesso si cercano motivazioni esterne al problema, prendendo le distanze dal mondo interiore. Per questo consiglia di accogliere il momento cercando di non rimuginare sulle cause e lasciando andare ogni sorta di ragionamento. Talvolta l’apatia non è frutto di circostanze altre, ma è un messaggio da parte dell’anima. Un nuovo mondo nasce e chiede di essere ascoltato. Nel caso in cui dunque, ci si trovi dinnanzi ad un improvviso calo del desiderio è bene fermarsi a riflettere guardandosi dentro, è il nuovo che avanza e che rivendica la giusta attenzione.