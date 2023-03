Cosa accade quando si beve acqua e bicarbonato per digerire? Ecco perché devi smettere di farlo

Sei sicuro che abusando, come fai, di acqua e bicarbonato per digerire, fai del bene alla tua salute? Ecco tutta la verità da conoscere.

Probabilmente, come ogni famiglia, conservi un barattolo di bicarbonato di sodio nella parte posteriore del frigorifero, oppure nella credenza, e lo apri quando devi preparare i biscotti per la tua famiglia. Potresti aver usato bicarbonato quando ti faceva male lo stomaco, per digerire dai pranzi domenicali infiniti di tua suocera, o naturalmente lo adoperi spesso anche per igienizzare il tuo bucato.

Potresti anche aver combinato bicarbonato di sodio e aceto in qualche progetto di scienze scolastiche quando eri studente, e non escludiamo ti abbiano consigliato di unirlo al dentifricio per sbiancare i tuoi denti. Il bicarbonato di sodio è un alimento base praticamente in ogni famiglia, ma quanto ne sai davvero di questo ingrediente apparentemente semplice?

Il bicarbonato di sodio è una polvere bianca alcalina che è onnipresente nelle cucine moderne. E’ un ingrediente la cui storia risale a ben 4 milioni di anni fa, quando i laghi salati di tutto il mondo evaporarono e formarono depositi di trona. Trona è la roccia che viene trasformata in carbonato di sodio, un minerale presente in natura. Il carbonato di sodio può anche essere lavorato per produrre appunto bicarbonato di sodio. Il più grande deposito di trona al mondo si trova nel Wyoming. L’area ha prodotto più di 17 milioni di tonnellate di minerale solo nel 2018, per l’esportazione nei paesi di tutto il mondo.

Bicarbonato di sodio: pro e contro di uno degli ingredienti più antichi al mondo

Tradizionalmente, il bicarbonato di sodio è un popolare antiacido per il bruciore di stomaco e l’indigestione, perché può neutralizzare, appunto, l’acidità frutto di cattive digestioni. Puoi aggiungere ½ cucchiaino in ½ tazza d’acqua per alleviare il bruciore di stomaco.

Un avvertimento, tuttavia è assolutamente doveroso: il bicarbonato è ricco appunto di sodio. Solo ½ cucchiaino contiene 630 milligrammi (mg) di sodio. Considerando che le linee guida dietetiche dell’Oms raccomandano di consumare non più di 2.300 mg di sodio al giorno, ½ cucchiaino di bicarbonato di sodio fornirà circa un quarto di tale quantità. Occhio perciò ad eccedere. Immagina quali potrebbero essere le conseguenze per la tua ritenzione idrica se prendessi un cucchiaino pieno di bicarbonato al giorno.

Dovresti parlare con il tuo farmacista prima di prendere il bicarbonato di sodio per il bruciore di stomaco o l’indigestione, poiché può potenzialmente reagire con alcuni farmaci a cui sei sottoposto, e non dovresti assumere bicarbonato di sodio per più di due settimane senza l’approvazione del tuo medico.

Il bicarbonato di sodio è uno di quegli ingredienti che la cultura popolare pensa davvero essere un toccasana per una grande varietà di patologie e malattie. Ma la verità è che ci sono poche ricerche a sostegno di queste affermazioni, come l’idea che sia un trattamento per il cancro. Tuttavia uno studio, sui topi, ha scoperto che il bicarbonato di sodio potrebbe aiutare a migliorare la reazione del corpo alla terapia del cancro. Una ricerca dettagliata del 2020 ha rilevato, infatti, che una soluzione di bicarbonato di sodio al 5% potrebbe avere effetti antitumorali, se applicata localmente ai tumori in combinazione con i tradizionali farmaci antitumorali.