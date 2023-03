Labbra carnose, come averle senza bisturi: ce lo spiega la truccatrice di JLo

Se vuoi avere delle labbra carnose senza ricorrere al bisturi, devi assolutamente seguire i consigli della truccatrice di Jennifer Lopez.

Non solo la tecnologia ha fatto dei veri e propri passi da gigante negli ultimi anni: anche la chirurgia, soprattutto in questo ultimo periodo, sembrerebbe essere in continuo aggiornamento e disposto a risolvere qualsiasi difetto estetico. Sono tantissimi i motivi che spingono le donne (anche se la percentuale degli uomini è parecchio alta) a rivolgersi al chirurgo, ma tra quelli più comuni c’è la loro necessità di aumentare il volume delle loro labbra.

Se ti dicessimo che esiste un trucchetto che permette alle tue labbra di apparire voluminose e carnose senza ricorrere all’aiuto del chirurgo estetico? Se ci si affida a mani esperte, ovviamente, il risultato è più duraturo e garantito, ma quanto può essere dispendiosa un’operazione del genere? Oggi, invece, vogliamo offrirvi una valida alternativa al filler, che vi permetterà di avere una bocca da baciare e di godere di un risultato super wow.

A svelare il ‘segreto’ delle star, è stata proprio la make up artist di JLo. Siete curiosi di sapere come fa la pop star internazionale ad avere delle labbra così perfette? Scopriamolo insieme.

Labbra carnose senza chirurgia estetica: svelato il ‘segreto’ di Jennifer Lopez

Si è sempre detto e, a quanto pare, è davvero così: il trucco fa dei veri e propri miracoli! Sapete, infatti, che si ha la possibilità di avere della labbra carnose come quelle di Jennifer Lopez senza chirurgo estetico e senza spendere soldi inutili? Scopriamo insieme il trucchetto della famosa pop star, svelato dalla sua make up artist di fiducia.

Per avere delle labbra carnose e pronte ad essere baciate, quindi, non c’è alcun bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica. Gli step da seguire – secondo Mary Phillips, stimata make up artist – si contano sulle dita di una sola mano e sono semplicissimi da ripetere. Eccoli tutti:

Utilizzare una matita labbra simile al colore della pelle e disegnare un contorno leggermente più in alto rispetto a quello ‘naturale’ della bocca;

Rimuovere eventuali imperfezioni con un pennellino;

Definire i bordi con un po’ di correttore;

Applicare il rossetto o il gloss che più si vuole.

Et voilà, il gioco è fatto: con pochissime mosse, le vostre labbra appariranno carnose in meno di 5 minuti.

Un trucchetto davvero geniale, non c’è che dire! Avreste mai immaginato, infatti, che si potesse avere un effetto del genere senza ricorrere alla chirurgia estetica? Noi assolutamente no, lo dobbiamo ammettere, ma non possiamo assolutamente fare a meno di nascondere di essere rimasti particolarmente sorpresi dal trucchetto svelato. Corriamo immediatamente a provarlo, voi?