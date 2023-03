Quanto dovrebbe guadagnare una coppia con due figli per stare bene? Le stime

Una famiglia è fatta di amore ma anche di numeri: se i conti non tornano è impossibile andare avanti uniti e felici. Ecco il bilancio ideale per il nucleo standard.

L’Italia è tra i paesi che fa meno figli in Europa e nel mondo, e tra i motivi c’è sicuramente da annoverare l’alto costo di mantenimento di una famiglia. Sarà anche vero che i soldi non fanno la felicità, ma senza denari una famiglia non sta in piedi. Persino la scienza dice che coloro che hanno maggiori disponibilità economiche vivono meglio, non foss’altro perché gran parte delle preoccupazioni quotidiane viene meno. Prima di progettare un matrimonio con figli, vale la pena di chiedersi quanto occorre guadagnare per vivere dignitosamente.

Prendiamo un esempio standard: una coppia con due figli. Tra spesa alimentare e bollette, mutuo o affitto, esigenze dei figli, visite mediche e farmaci, quanto denaro deve entrare in casa ogni mese per andare avanti? Secondo un’indagine di Borsaefinanza.it dello scorso gennaio, il costo della vita di un/a single in Italia oscilla tra 1.200 e 1.700 euro netti al mese, inclusi affitto o mutuo, utenze, auto, spesa per il cibo e qualche svago per il tempo libero. E se il ménage si allarga?

I conti in tasca alla famiglia tipo

Una coppia con due figli per vivere bene in Italia ha bisogno di circa 3.000-3.500 euro al mese. A questa forbice si arriva considerando il “bisogno minimo” di un nucleo familiare di questo tipo: un’abitazione con camera da letto personale per ogni figlio, se di età superiore ai 6 anni, un’auto usata, due settimane di vacanze all’anno.

Nel caso di una coppia senza figli, o formata da pensionati, per uno standard minimo di vivibilità va considerata una casa con una stanza per gli ospiti e almeno una settimana di vacanza all’anno. Oltre naturalmente alle spese per il cibo, l’abbigliamento, l’igiene e la cura personale, alle uscite con gli amici e alle occasioni di socialità e a qualche risparmio per vivere sereni (l’ideale sarebbe almeno il 10% dello stipendio ogni mese).

Lo stipendio dell’italiano medio arriva giusto alla soglia minima nelle stime sopra indicate: 2.500 euro lordi al mese per 13 mensilità, che netti diventano circa 1.600. Una famiglia di quattro persone ce la può fare, ma con qualche sacrificio e rinuncia: azzerare le spese superflue e/o voluttuarie, risparmiare il più possibile, approfittare di qualsiasi servizio gratuito. L’amore farà il resto.