Streptococco, l’allarme dei medici: genitori nel panico, ecco l’errore gravissimo

Infezioni da streptococco nei bambini, i medici di tutto il mondo lanciano l’allarme: i genitori devono evitare questo errore gravissimo.

Ci lasciamo alle spalle un inverno dove, da una parte, il “nemico” Covid ha allentato decisamente la sua morsa, mentre, e questo è confermato attraverso l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ospedali di tutto il mondo sono aumentati a dismisura i casi di infezioni da streptococco, in particolare nei bambini e nei soggetti più fragili.

Se tuo figlio ha avuto un’infezione alla gola con febbre alta, oppure è affetto proprio in questo momento da tale patologia, potrebbe essere stato “attaccato” da batteri streptococcici di gruppo A. I batteri dello streptococco di gruppo A possono essere estremamente contagiosi. Può causare una grande varietà di infezioni, tipicamente lievi ma assolutamente occasionalmente gravi.

La parola d’ordine per i genitori è assolutamente quella di non sottovalutare questo tipo di infezione e, soprattutto, consultare sempre il propria pediatra, se in ballo c’è la delicata salute dei nostri figli. L’infezione da streptococco di gruppo A più comune è il mal di gola, che di solito provoca febbre e mal di gola senza sintomi di malattia virale come naso che cola e tosse. Lo streptococco è particolarmente comune tra i bambini e gli adolescenti in età scolare.

Streptococco di gruppo A: tutto quello che i genitori devono sapere su una infezione da non sottovalutare

Gli organismi dello streptococco di gruppo A possono causare infezioni della pelle come impetigine (piaghe pruriginose, rosse, trasudanti) e cellulite (pelle arrossata, gonfia e dolorante). I batteri dello streptococco di gruppo A possono causare un’infezione chiamata scarlattina. Questa infezione è fondamentalmente mal di gola con un’eruzione cutanea, che è causata da una tossina che i batteri rilasciano nel corpo di nostro figlio.

Lo streptococco di gruppo A può causare, seppur in casi rari, gravi infezioni che richiedono cure mediche immediate e persino cure intensive. Si tratta in particolare delle seguenti patologie.

Fascite necrotizzante. I sintomi di questa grave infezione della pelle includono dolore profondo dei tessuti molli e bassa pressione sanguigna.





I sintomi di questa grave infezione della pelle includono dolore profondo dei tessuti molli e bassa pressione sanguigna. Sindrome da shock tossico streptococcico. I sintomi includono, nel bambino, bassa pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, respiro accelerato e infezioni del sangue (sepsi) o dei polmoni (polmonite).

E’ naturale che siamo di fronte a casi estremi, ma perché sottovalutare tosse e mal di gola nel tuo bambino, con febbre alta? Il tuo pediatra va sempre consultat0, anche se non c’è febbre, anche se tuo figlio ha problemi respiratori evidenti. Un bambino infetto, di solito, inizia a sentirsi male da 2 a 5 giorni dopo essere stato esposto ai batteri streptococcici.

Se tuo figlio ha mal di gola e febbre senza sintomi di infezione virale, il tuo medico può tamponare la gola di tuo figlio per testare l’infezione da streptococco di gruppo A. Gli studi medici pediatrici dispongono di test streptococcici con risultati rapidi che possono aiutare a diagnosticare l’infezione da streptococco in pochi minuti. Può essere utilizzata una cultura della gola, ma questo richiede alcuni giorni.

Il trattamento principale per il mal di gola causato dallo streptococco di gruppo A è la penicillina, un antibiotico assunto per via orale. Anche l’amoxicillina funziona bene e ci sono altri antibiotici che possono essere usati in caso di grave allergia alla penicillina. L’infezione cutanea causata dallo streptococco di gruppo A può essere trattata con pomate antibiotiche o talvolta con antibiotici per via orale.

Certo, i rimedi casalinghi come i gargarismi con acqua salata tiepida possono alleviare parte del dolore alla gola del bambino. L’acetaminofene o l’ibuprofene possono abbassare la temperatura del bambino e ridurre il dolore, ma ripetiamo, è doveroso da parte tua, genitore, consultare subito il medico in caso di mal di gola e febbre alta del tuo bambino.