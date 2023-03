Neonato abbandonato per due giorni al freddo: “Credevano fosse un pacco di Amazon”, l’epilogo inaspettato

Trovare un pacco davanti alla porta di casa non è raro, ma scoprire che in realtà si tratti di un neonato abbandonato è assurdo.

In America si raccontano molte leggende metropolitane, dagli alligatori nelle fogne di New York a strani aneddoti sui serial killer. Quanto è successo però alla signora Juliannys Aviles però è autentico e soprattutto inquietante. La signora vive nella grande città di Springfield, capoluogo della contea di Hampden e con una storia lunga secoli. Non certo un paesino isolato dove ci si aspetta di più che avvengano fatti curiosi.

Al rientro da un fine settimana a Boston infatti Juliannys e la sua famiglia devono aver pensato di essere finiti in un romanzo di Charles Dickens. Qualcuno aveva lasciato sulla porta di casa non quello che a prima vista poteva sembrare un pacco, ma un neonato ancora vivo per miracolo.

Il bimbo era su un seggiolino e pare che fosse rimasto sulla soglia degli Aviles per due interi giorni senza che i vicini intervenissero. Del resto il piccolo era avvolto da alcune coperte e senza pensarci troppo chi aveva notato l’oggetto e i panni si era chiesto se non si trattasse di una consegna per i bambini della famiglia. Così il bambino senza mangiare né bere è rimasto al freddo fino a domenica sera.

Solo, senza nome e con una lettera non firmata: la storia di un neonato abbandonato al freddo

La scoperta già agghiacciante è contornata da dettagli degni di una storia strappalacrime. Con il bambino c’era un breve messaggio indirizzato a chi lo avesse trovato dove la madre chiedeva che qualcuno lo accogliesse. Poche righe che non riportavano né il nome del piccolo né una vera spiegazione per il gesto. Concludeva il testo una preghiera, quella di non affidare il bambino a un orfanatrofio. La famiglia Aviles ha accolto tali parole e ora spera di ottenerne l’affido una volta terminate le indagini sull’identità della madre.

Nel momento in cui è stato ritrovato il bambino era in gravi condizioni per essere stato a lungo fuori e per la disidratazione. Aveva faccia e piedi gonfi e arrossati oltre che la pelle secca e screpolata, e gli occhi rossi per aver pianto a lungo lì davanti alla casa vuota. Per fortuna pare che si stia riprendendo grazie al pronto trasporto in ospedale. Un simile atto di abbandono davanti a una porta colpisce considerato che nello stato del Massachusetts è possibile lasciare i neonati per alcuni giorni dai vigili del fuoco o dalla polizia.