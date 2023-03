Diplomato a 9 anni: un bambino fuori dal comune, come ha fatto

Una storia fuori dal comune che lascia davvero impressionati. Ecco il caso di un bambino che si è diplomato a soli 9 anni.

Lui si chiama David e ha solo 9 anni. Mentre i bambini alla sua età pensano a portare a termine il percorso delle scuole elementari per poi andare alle scuole medie, lui è già diplomato.

Il piccolo David vive in Pennsylvania, e si è da poco diplomato alle scuole superiori, nello specifico alla Reach Cyber Carter School di Harrisburg. Il piccolo ha seguito le lezioni sul web, direttamente dalla propria abitazione. Il suo desiderio è quello, un giorno, di divenire astrofisico e studiare buchi neri e supernove. Un bambino prodigio che in soli 3 anni è riuscito a prendere il diploma, e ha detto che il suo successo è dovuto anche al supporto dei suoi docenti.

I genitori di questo bambino si sono raccontati, spiegando che non è semplice come potrebbe sembrare crescere un figlio con un’intelligenza superiore alla media. «Ho dovuto uscire dagli schemi. Giocare a battaglie di cuscini quando non si dovrebbe, lanciare le palle in casa. È un bambino di 9 anni con un cervello che ha la capacità di capire e comprendere molti concetti al di là dei suoi anni e a volte al di là della mia comprensione», sono state le parole della donna.

Diplomato a soli 9 anni: il racconto dei suoi genitori

La madre di David, Ronya, ha detto che suo figlio ha fatto un test per comprendere meglio i suoi talenti in prima elementare. Era emerso che aveva oltrepassato già il livello di seconda elementare in matematica e in inglese, il che ha fatto decidere alla madre di non fare la seconda ma direttamente la terza elementare. Poi c’è stato il periodo della pandemia. Due anni e mezzo più tardi, ha terminato le superiori.

David fa parte dunque dei bambini prodigio che hanno preso il diploma nel periodo infantile. Più giovane di lui è Michael Kearny, che ha preso il diploma a 6 anni. I genitori di David sono adesso impegnati nel cercare la giusta università per il loro bambino, e naturalmente, tra gli istituti da tenere in considerazione ci sono college prestigiosi tra cui Princeton, Harvard e la Pennsylvania University. Naturalmente, hanno paura a mandare il proprio figlio in un campus con allievi che comunque sono molto più grandi rispetto a lui, ecco perché stanno facendo tutte le valutazioni del caso.