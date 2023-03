Pediatra finisce sui social per le sue ricette insolite: tutti i bambini ne vorrebbero uno così

Pare che in provincia di Bari si trovi il pediatra che tutti i bambini vorrebbero avere. Se non servono medicine allora vanno somministrati gelati e dolcetti.

Ora che le ricette del Dottor Rocco Saldutti sono state rivelate sul web è probabile che la coda dei suoi piccoli pazienti aumenti a vista d’occhio. Oltre a godere di buona reputazione questo pediatra ha deciso di adottare un approccio singolare. Quando il bimbo di fronte a lui non ha nulla di grave opta per un placebo molto goloso. Così mentre la mamma trema all’idea di dover comprare antibiotici scopre di dover andare dal gelataio anziché in farmacia.

Inutile dire che forse anche parecchi genitori staranno rimpiangendo di non aver avuto un medico simile da bambini. Quante volte da piccoli si desiderava che i farmaci avessero un buon sapore? O giocando all’ospedale delle bambole si prescrivevano loro delle caramelle? Per i bambini di Acquaviva delle Fonti con questo sistema andare dal pediatra è un sogno.

Chiaramente simili ricette le meritano solo i piccoli che si ritrovano sul lettino per indisposizioni leggere o con genitori molto ansiosi. Un gioco per ridere quando si scopre che non c’è da preoccuparsi e anche per creare un rapporto di fiducia con i bambini. Il Dottor Saldutti però non prescrive solo gelati: se il paziente preferisce altro può anche ottenere una ricetta per dei biscotti (rigorosamente a distanza di qualche ora).

Grazie al pediatra dei social ora queste terapie potrebbero diffondersi

Sono tanti i giornali che hanno riportato la storia del “pediatra dei gelati”, che pubblicando le sue prescrizioni sui social sta raccogliendo fan e futuri pazienti sul web. Come precisa lo stesso dottore, i benefici di questo approccio sono soprattutto psicologici. Molti bambini sono cresciuti con l’idea che il medico fosse una figura da temere, e questa convinzione rischia di restare anche da adulti. Ancora più grave è il fatto che si tenda a dare farmaci in eccesso per placare le preoccupazioni di nonni e genitori.

Non è raro per un pediatra sentirsi porre la domanda “Ma non gli dà nulla?” e dover spiegare pazientemente che i farmaci servono per situazioni più gravi. L’uso eccessivo di antibiotici che per molti genitori sono la risposta a tutto rischia di indebolire la flora intestinale e di selezionare ceppi resistenti di alcune malattie. Per assicurare un buon sistema sanitario serve rieducare sull’utilizzo delle medicine, e anche farsi due risate.