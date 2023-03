Come crescere bambini forti e indipendenti? Parlano i genitori dei “bambini prodigio”

Ci sono molte cose che i genitori possono fare per aiutare i loro bambini a sviluppare il loro pieno potenziale: 5 in particolare.

I segni del futuro successo di un bambino stanno tutti nelle dita di una mano. Parola di Margot Machol Bisnow, mamma ed esperta di genitorialità, con una lunga carriera da consulente del governo statunitense, nonché autrice di Raising an Entrepreneur (“Crescere un imprenditore: come aiutare i tuoi figli a realizzare i loro sogni”). A tale conclusione è giunta dopo aver parlato con 70 genitori che hanno cresciuto adulti di grande successo.

“Come sarà mio figlio quando crescerà?” È una domanda che ogni genitore si pone. Ma piuttosto che limitarsi a chiederselo, ci sono molte cose che le mamme e i papà possono fare subito per aiutare i loro figli a sviluppare le abilità di cui hanno bisogno per raggiungere il loro pieno potenziale. Vediamo nel dettaglio le cinque caratteristiche chiave che contribuiscono in modo decisivo ai risultati futuri dei bambini di oggi.

Bambini si nasce, adulti in gamba si diventa

Se vostro figlio ha le seguenti doti, è sicuramente destinato al successo:

1. È persistente: I bambini tenaci non si arrendono finché non trovano una soluzione o imparano qualcosa da essa. Hanno grinta e non si fanno scoraggiare dalle reazioni degli altri. Jonathan Neman ha avviato una serie di attività quando era al liceo e all’università, ma nessuna ha funzionato. Dopo la laurea, lui e due amici hanno fondato Sweetgreen , una catena di insalate eco-consapevole che ha oltre 900 sedi. “Continuiamo. Falliamo, proviamo e riproviamo, falliamo, proviamo e proviamo e riproviamo ”, ha detto. “Non sono più intelligente di chiunque altro. Sono solo più persistente.

2. È curioso: Essere curiosi significa farsi molte domande: perché è così? Deve essere così? Può essere migliore? Tania Yuki ha fondato Shareablee , una società di analisi dei social media. Ricorda di essere stata in un negozio di articoli da regalo di fascia alta quando era giovane. C’era un cartello che diceva “NO TOUCH”, ma ha comunque toccato tutto. Quando un commesso le strappava qualcosa di mano, era sicura che si sarebbe cacciata nei guai. Ma suo padre ha detto: “È solo curiosa. Se rompe qualcosa, pagherò per questo”. Questo tipo di natura curiosa è un tratto comune delle persone che non smettono di cercare il proprio percorso nella vita.

3. Ha una passione: I bambini devono esplorare la realtà nei modi che sono più significativi per loro, piuttosto che per dare piacere ai loro genitori. Robert Stephens è un perfetto esempio di qualcuno che ha trasformato una passione infantile in un successo imprenditoriale: il ragazzo che amava aggiustare le cose ha avviato un’azienda che aggiusta le cose. A 24 anni ha fondato Geek Squad, una società di riparazioni che in seguito ha venduto per 3 milioni di dollari. I genitori di Stephens hanno costantemente sostenuto la sua passione e si sono fidati di lui, che ha quindi imparato a credere nelle proprie capacità.

4. Inizia da solo: I principianti non hanno bisogno di motivazioni esterne. Quando Paige Mycoskie aveva 20 anni, i suoi nonni le hanno regalato 100 dollari per il compleanno. Lei ha deciso di utilizzare quei soldi per realizzare il sogno di una vita: avviare un’azienda di abbigliamento. Ha comprato una macchina da cucire, ha lasciato il lavoro, è tornata a casa e ha iniziato a disegnare. Quindi ha fondato il brand di moda cult Aviator Nation . Nel 2021, la società di Mycoskie ha realizzato vendite per 110 milioni di dollari .

5. Ama il rischio: Crescendo, anche se non è sempre stato una superstar, non ha paura di mettersi in gioco. Gli imprenditori rischieranno di perdere tutto pur di ottenere ciò che ritengono importante. Molte persone hanno paura di lasciare andare ciò che hanno raggiunto. Ma se i loro genitori infondono loro abbastanza fiducia in se stessi, possono affrontare la vita senza paura.

Non resta che passare dalle parole ai fatti.