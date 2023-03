Se stai pianificando il tuo prossimo viaggio, ti diamo 3 trucchi per trovare voli low cost con pochi click

I prezzi dei voli sono aumentati negli ultimi mesi e viaggiare senza spendere un capitale sembra sempre più difficile. Tuttavia, se stai pianificando un viaggio, ci sono 3 trucchi da provare per continuare a viaggiare low cost.

In un momento storico di rincari e aumenti, i voli a 10 euro sembrano pura utopia. Sicuramente i tempi in cui Ryanair e le compagnie low cost promuovevano a cifre assurde i biglietti per le destinazioni sono finiti ma con qualche trucco e le tecniche giusto è ancora possibile trovare delle offerte assurde.

Oggi occorre solo un lavoro maggiore ma non è detto che per viaggiare sia necessario spendere un capitale. Soprattutto quando si fa con tutta la famiglia altrimenti diventa impossibile. Scopriamo quali tecniche usare per trovare i prezzi più convenienti in assoluto.

I 3 trucchi per trovare ancora voli low cost

Il problema dei rincari ha colpito anche l’aviazione civile che dopo un’estate e poi un periodo natalizio fatto di scioperi e difficoltà ora deve fare i conti con una situazione di disagio economico. Le destinazioni non sono più facili da raggiungere come un tempo quando si trovava tranquillamente un volo intorno ai 60/70 euro andata e ritorno e, con le giuste promo, si pagava veramente meno di 10 euro.

Oggi tutto è diverso ma bisogna solo armarsi di buona volontà per sfruttare i trucchi collaudati del settore e ottenere comunque un bel volo low cost per una destinazione da sogno. La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione Ryanair Discovery che è diversa da quella ufficiale perché questa è diretta proprio a trovare tutti i voli super economici. Una valida alternativa è inserire date flessibili per vedere più opzioni.

Un’altra app da prendere al volo si chiama Ryanair tariffe e permette di conoscere in modo dettagliato per ogni destinazione quelli che sono i biglietti con i prezzi migliori, quindi è facile risparmiare in questo modo. Si può selezionare una fascia di prezzo come ad esempio “massimo 20 euro” e trovare tutti i biglietti entro quella cifra. Un altro metodo invece è andare su Vueling e invece di inserire il luogo di andata e ritorno, cliccare su Voglio esplorare. In questo modo darà varie opzioni in base ai prezzi e si potranno identificare i voli più economici.

Risulta indispensabile, in generale, fare sempre i biglietti durante la settimana e non il sabato o la domenica perché i prezzi sono più elevati. Prediligere il martedì, nelle ore della mattina. In generale i ticket comprati di sera hanno un costo maggiore. Per la questione delle prenotazioni anticipate invece la situazione è cambiata, soprattutto per le tratte in Europa se la prenotazione avviene molti mesi prima si rischia una spesa eccessiva. Meglio monitorare sempre i prezzi sfruttando il sistema di Google oppure Skyscanner che è validissimo per trovare voli low cost.