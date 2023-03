Dimagrire in modo facile con la dieta del 5 di Antonella Clerici | Davvero utile

Perdere peso non sarà mai stato così facile: prova anche tu la dieta del 5 di Antonella Clerici. Funziona davvero!

Manca sempre meno all’inizio dell’estate questo vuol dire che è arrivato il momento di rimettersi in forma prima della fatidica prova costume. Per questo motivo oggi abbiamo pensato di svelarvi un trucco facile e veloce per perdere peso. Come? Grazie alla Dieta del 5 di Antonella Clerici, non crederai ai tuoi occhi: è miracolosa.

Se volete dimagrire velocemente e in modo efficace dovete assolutamente conoscere la Dieta del 5 della Clerici. Si tratta di un’alimentazione sana e nutriente che vi permetterà di rimettervi in forma in men che non si dica. La conduttrice ha svelato che per contrastare gli effetti indesiderati della menopausa si è affidata ai consigli di una nutrizionista che le hanno cambiato la vita.

Non stiamo parlando di una di quelle diete a base di insalata e pollo in cui si muore di fame, al contrario questo tipo di alimentazione prevede un regime basato su ben 5 pasti al giorno. Antonellina ha raccontato alla rivista di Silhouette di essersi rivolta alla dottoressa Evelina Flachi, spesso invitata nella sua amata trasmissione È sempre mezzogiorno.

Prova la dieta del 5 di Antonella Clerici: perdi peso senza fatica

“Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità.” Ha confermato Antonella parlando della Dieta del 5. Si tratta di un’alimentazione sana e nutriente che conduttrice sta seguendo attualmente per contrastare il gonfiore della menopausa.

“Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”. Quindi per risolvere la sua condizione non sta seguendo nessuna cura ormonale ma sta semplicemente cinque pasti al giorno prendendo anche alcuni integratori.

Ma come funziona la Dieta del 5? E soprattutto quali sono i suoi benefici? A spiegare tutti i dettagli ci ha pensato il biologo nutrizionista, Fabio Mariniello. Come abbiamo anticipato questo tipo di alimentazione si basa su cinque pasti al giorno: tre principali (colazione, pranzo e cena) e due piccoli spuntini il primo a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio.

E gli altri due giorni rimanenti? Antonella ha confermato che ha ben due giorni a settimana in cui può mangiare ciò che più desidera. La dieta infatti consente di concedersi due pasti più gustosi, uno al mercoledì e l’altro alla domenica. Ma attenzione questo non vuol dire che si può abbondare con le quantità, infatti bisogna sempre rispettare le porzioni consentite nel regime alimentare.

Dimagrire in meno pausa? La dieta del 5 è quello che fa per te

La dieta si basa quindi su alcuni escamotage come ad esempio variare spesso tra le verdure e averle sempre sia a pranzo che a cena. Inoltre è fondamentale gustarle prima della portata principale o in altre forme (tipo frullati e passate) in modo da sentirsi più sazi.

Ricordate che anche la frutta e i cereali sono importanti per perdere peso, così come l’olio extravergine d’oliva deve sempre essere consumato a crudo e nelle giuste quantità. Poi sono fondamentali le carni bianche e i pesci azzurri, questi sono ricchi di proteine e ottimi per la dieta.

La dottoressa Flachi suggerisce di rispettare una regola fondamentale per seguire la Dieta del 5: “Una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero”. In questo modo avremo tutte le energie per affrontare al meglio la giornata e arriveremo a cena con una fame moderata.