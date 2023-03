Sono questi i segni più bugiardi dello zodiaco: mentire per loro è naturale

Non tutti se lo aspettano eppure questi sono i segni più bugiardi dello zodiaco: scopri subito se ci sei anche tu fra questi.

Affinché un rapporto sia stabile e duraturo, indipendentemente da quale esso sia, è importante che alla base di tutto ci sia rispetto, lealtà e soprattutto sincerità. Senza questi requisiti fondamentali, non si andrà da nessuna parte e nel giro di poco si sarà destinati a fallire.

Se c’è una cosa che rovina un rapporto rapidamente, è senza dubbio mentire. Dire la verità, per quanto possa essere delle volte doloroso, è sempre la scelta migliore. Purtroppo, non tutti la pensano così ed arrivano a dire bugie senza mai fermarsi. Mentiranno per un tornaconto personale, per nascondere i propri errori o per cercare di far carriera a discapito di qualcun altro. Una cosa però è certa: le bugie hanno le gambe corte e i bugiardi, prima o poi, vengono smascherati.

Avere a che fare con questi segni è davvero faticoso: sono i più bugiardi dello zodiaco

Per cercare di avere le idee un po’ più chiare possiamo fare affidamento sull’oroscopo, che, seppur non una scienza esatta ci permette di poter capire chi abbiamo difronte e ci aiuta a prevedere le sue mosse. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrarti la classifica dei segni più bugiardi dello zodiaco e una volta scoperti, meglio stargli alla larga.

Ecco la classifica dei sei segni più bugiardi dello zodiaco:

Scorpione: è senza dubbio lui il segno più bugiardo dello zodiaco. Averci a che fare è un vero e proprio terno a lotto. Se gli entri nel cuore ti danno anche la loro vita, ma se solo provi a fargli del male ecco che ti avvolgerà nella sua spirale di bugie. Sarà capace di portarti esattamente dove lui vuole e non si arrenderà fin quando non avrà ottenuto ciò che desidera; Gemelli: fidarsi di questo segno è davvero un’impresa ardua. Sa mentire e lo fa anche benissimo a tal punto da far credere alle persone di essere tutt’altro. Averlo nella propria vita è una vera roulette russa; Pesci: il classico segno che se mente lo fa a fin di bene. Per lui meglio una piccola bugia, che un’amara verità; Bilancia: esattamente come i Pesci, le sue piccole bugie sono solo a fin di bene e lo fa solo se strettamente necessario; Cancro: mente quando si rende conto che le cose non vanno come lui vorrebbe e in questo caso si convince, mentendo, che tutto vada nel verso giusto; Acquario: un segno che sicuramente è abile nel mentire ma lo fa solo per non ferire gli altri. Le sue bugie sono ‘a fin di bene’ e lo farà solo se strettamente necessario.

Ora che hai scoperto i segni più bugiardi dello zodiaco ci sei anche tu fra questi?