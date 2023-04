Capelli belli e sani: le scelte giuste per averli

Ti piacerebbe avere dei capelli sempre perfetti e sani? Allora devi assolutamente conoscere questi trucchi salva chioma. Vediamoli insieme.

I capelli rappresentano una parte fondamentale per la bellezza delle donne, per questo motivo devono risultare sempre in ottimo stato. Capita di avere alcuni periodi in cui la nostra chioma appare più spenta e sfibrata, ma come possiamo risolvere il problema? Per fortuna esistono una serie di escamotage che potete mettere in atto. Scopriamoli tutti.

Il sogno di ogni donna è quello di poter sfoggiare tutti i giorni dei capelli luminosi e sani tuttavia non sempre è possibile. Purtroppo andare dal parrucchiere una volta a settimana risulterebbe eccessivamente dispendioso. Ma non temete perché ci sono diversi rimedi che potete utilizzare comodamente a casa senza spendere troppi soldi.

Sappiamo che gli impegni di lavoro e famigliari portano via molto tempo ma questo non vuol dire che bisogna trascurarsi. Infatti per stare bene fisicamente e mentalmente è necessario prendere un momento per se stesse e per curare la propria immagine. Tra le varie cose non dovete dimenticare di eseguire anche una corretta hair routine. Curiose di scoprire come funziona?

Prenditi cura dei tuoi capelli con la giusta hair routine

Se volete iniziare a prendervi cura dei vostri capelli è necessario sapere come sono fatti e di cosa hanno bisogno. Non tutte le chiome sono uguali c’è chi li ha fini, chi spessi e chi ha bisogno di maggiori attenzioni. Qualsiasi sia il vostro tipo di capelli ricordate che è fondamentale eseguire una corretta hair routine.

Si tratta di alcuni semplici accorgimenti da praticare tutti i giorni sui nostri capelli. Solo in questo modo risulteranno sani e lucenti. La prima cosa che bisogna fare è sicuramente trovare un professionista a cui affidarsi e che sia in grado di farci una consulenza mirata.

Poi in base al risultato potrete prendervene cura anche da casa. In questo modo saprete esattamente quali sono i prodotti che potrete applicare sulla vostra cute e come comportarti con i vostri capelli. Ma scopriamo quali sono le accortezze principali da seguire regolarmente.

Tutti i consigli per avere dei capelli sani e lucenti

L’hair routine non è uguale per tutto l’anno, infatti in estate avrete bisogno di proteggere i vostri capelli dai raggi solari con alcuni prodotti mentre in inverno andranno idratati con altri. In questo senso dovete quindi capire quali sono gli shampoo e il balsamo adatti al vostro capello.

Ricordate che quando li utilizzate non dovete riempirvi la mano di prodotto basterà infatti versare solo una noce. Vanno applicati in modo omogeneo su tutta la testa e massaggiando delicatamente la cute. Allo stesso modo quando utilizzate l’asciugamano non tirate mai i capelli ma tamponate senza sfregare violentemente.

Nel momento in cui pettinate i capelli ricordate di partire sempre dalle punte, quindi dal basso per poi salire verso l’alto. Infine bisogna sfatare un mito comune: lavare i capelli tutti i giorni non fa male. Anche in questo caso dovete sempre valutare i vostri capelli, se infatti necessitano di un lavaggio quotidiano ascoltateli.