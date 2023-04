Damiano Carrara: sai quanto costa la sua colomba? Preparate la carta di credito!

Pasticcere di fama nazionale ed internazionale, per Pasqua Damiano Carrara ha preparato una colomba imperdibile. Ecco il prezzo folle

Di Damiano Carrara colpisce l’eleganza, la bellezza ma anche l’estrema padronanza del mondo della pasticceria. Diventato famoso soprattutto grazie ai programmi TV che l’hanno incluso tra i protagonisti soprattutto su Real Time, il pasticcere toscano nonostante gli impegni televisivi non manca mai di mettere le mani in pasta e di lavorare ai propri progetti.

Nato a Lucca nel 1985, muove i primi passi della ristorazione nel mondo dei bar e, giovanissimo, si trasferisce prima in Irlanda e poi in California, dove con il fratello Massimo apre una prima pasticceria. Da qui non si fermerà più, diventando uno dei pasticcieri più conosciuti in Italia, nonché uno dei più desiderati della TV. Oggi, con l’avvicinarsi delle festività pasquali, ha messo in vendita online la sua esclusiva colomba: ecco il prezzo.

La colomba di Damiano Carrara: ingredienti preziosi e un costo importante

Oggi come oggi, sono molte le famiglie che, per Natale e Pasqua, desiderano mettere in tavola un prodotto speciale, artigianale e di qualità. Nonostante la consapevolezza di andare a spendere qualcosa di più rispetto ai prodotti del supermercato, il regalare o il comprare per sé un panettone o una colomba fatta da un pasticcere è un gesto importante, che viene sempre apprezzato da chi ha l’onore di assaggiarne un pezzo.

Per la Pasqua 2023, Damiano Carrara propone sul suo sito www.atelieramianocarrara.it una colomba al mirtillo e limone candito, con sciroppo di fiori di sambuco e glassa alla mandorle. Il prodotto non contiene conservanti, viene confezionato fresco ed è a lievitazione naturale: il peso totale è di 750 grammi. Per questo prodotto, il prezzo è di € 60. Non si può di certo dire che questa colomba sia economica anche perché, se confrontata con dolci di altri pasticceri del calibro di Damiano Carrara, resta molto costosa.

Il prodotto del re del cioccolato Ernst Knam, ad esempio, arriva a pesare 1 kg (quindi 250 grammi in più rispetto a quella di Carrara) ed ha un prezzo di € 40: sebbene sia nella sua versione classica, con mandorle e canditi di arancia, costa ben venti euro in meno. Per lo stesso peso di quella di Knam, anche Iginio Massari chiede meno di Damiano Carrara, proponendo la propria colomba da 1 kg al costo di € 48. Insomma, sembra che il pasticcere di Lucca non tema la concorrenza: non ci resta che augurargli buona fortuna.