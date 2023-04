Le creme contro la cellulite funzionano? Il test parla chiaro: una scoperta sconcertante

Le creme contro la cellulite funzionano davvero? Il report che vi presentiamo parla chiaro: il risultato della ricerca è allarmante.

Le creme anticellulite promettono di fare miracoli, ma la verità è che non tutte forniscono ciò che viene realmente promesso all’interno di piani marketing straordinariamente efficaci, che però non sempre rispecchiano le reali potenzialità dei prodotti.

Può essere straziante, alla fine, per una donna, per una mamma reduce da una gravidanza, spendere decine di di euro in un prodotto che vanta il “miracolo potere” di “far sparire la cellulite” in poche applicazioni e, alla fine, la famosa buccia d’arancia è ancora lì… in tutto il suo splendore e orgogliosamente prominente.

Potrebbe quasi inevitabile, allora, far scattare dentro di noi il classico senso di colpa, arrivare a pensare di essere di fronte, nel caso del nostro inestetismo, ad un problema irrisolvibile, e maturare oltre tutto la rabbia di avere contribuito a svuotare il portafoglio senza ottenere alcun risultato tangibile.

Creme anticellulite: un autorevole report europeo ci svela tutta la verità sulla loro efficacia

Non è che in fondo non ci piaccia il nostro corpo, ma c’è sempre un po’ di grasso in più che potrebbe andare via… Soprattutto in tempo per la primavera e il caldo dell’estate! Del resto, a quante di noi non piace sfoggiare un corpo più tonico in un bikini appena comprato? Oppure, solo per migliorare la nostra immagine e sentirci ancora meglio con noi stesse?

La cellulite, lo dicono i medici, quelli seri, quelli bravi, dipendono da questi fattori chiave.

Età.

Fattori ormonali (così come bruschi cambiamenti di peso).

Predisposizione genetica.

Abitudini di vita (fumo, alcolismo, tra gli altri).

Dieta povera.

Sedentarismo. In altre parole, poco esercizio fisico.

Quindi se vuoi rimodellare la tua silhouette, ridurre la ritenzione idrica, o rassodare la tua pelle e renderla più tonica, il punto di partenza (dopo aver compreso l’origine dell’affezione corporea) è adottare un insieme di soluzioni davvero idonee. Le creme, quelle realmente efficaci, possono quindi essere un aiuto, ma non la chiave di volta per risolvere il problema, sia chiaro.

Una indagine europea, autorevole e dettagliata, ci porta alla luce quello che non avremmo mai voluto sapere ma che rappresenta pura realtà. La maggior parte delle creme anticellulite non sono efficaci come promettono di essere, alcune possono arrivare, in casi rari, ad essere addirittura dannose.

A fare chiarezza su questo argomento è un nuovo test tedesco che ha messo a confronto 14 prodotti anticellulite: creme, lozioni e oli acquistati in negozi, farmacie e supermercati. In alcuni casi si trattava di prodotti biologici certificati e il prezzo delle varie referenze era davvero molto variabile (da 2,48 a 55,99 euro per 200 millilitri di prodotto).

I laboratori commissionati da Öko-Test hanno analizzato tutti i prodotti contro la cellulite per vedere se contenevano i seguenti prodotti poco indicati per la nostra salute.

formaldeide/liberatori di formaldeide

fragranze allergeniche

composti organici alogenati

paraffine, siliconi e altri composti del petrolio

PEG e polimeri sintetici

L’analisi finale degli esperti ci offre questo panorama decisamente poco gratificante. Si può affermare che nella maggior parte dei casi siamo di fronte ad aziende che non producono creme dannose per il corpo. Ma nessuna, o quasi nessuna, tranne rare eccezioni, può dimostrare apertamente e oltre ogni ragionevole dubbio di avere creato la panacea di tutti i mali, la soluzione definitiva per la nostra cellulite. E se allora, finalmente, cominciassimo a rivolgerci a professionisti e iniziassimo a pensare che solo dieta, alimentazione sana, attività fisica, potrebbero rappresentare il percorso idoneo e sicuro per risolvere i nostri problemi?