Moda, oltre la collana: il nuovo accessorio che fa impazzire le donne

Non sarà più una collana ad andare di moda intorno al collo delle donne: ecco la nuova proposta che sta già facendo impazzire tutte.

In una società odierna dove ormai si vuole andare oltre gli stereotipi sull’abbigliamento non stupisce che diventi di tendenza fra le donne un capo tradizionalmente maschile. Se da un lato esistono manager uomini che si mettono i tacchi dall’altro ci sono le donne che sfoggiano le cravatte con orgoglio. Un accessorio che nel corso del 1900 è stato usato più volte da donne famose come segno di ribellione alla mentalità maschilista. In generale però non si può negare quanto risulti elegante su entrambi i sessi.

Sulle passerelle di diverse collezioni Autunno Inverno 2023-2024 tra cui Dior non sono mancate modelle con la striscia di velluto annodata attorno al collo. La moda da tempo si sta dimostrando genderless creando abbinamenti che vanno al di là degli stereotipi. In ufficio o per le serate quindi è il caso di farsi prestare una cravatta dal marito o dal fidanzato per abbinarla a una camicia o a un tailleur giacca pantalone. C’è chi la ama in tinta unita e chi preferisce quelle con le fantasie ma quella giusta si trova sempre.

Le donne con la cravatta esistono da secoli: altro che collana alla moda

Prima di Dior, Valentino e dei grandi stilisti che decisero di includerla nelle sfilate al femminile pare sia stata una nobile francese a indossare per prima la cravatta. Il suo nome era Louise De la Vallière e fu nientemeno che una delle favorite del Re Sole, che forse rimase colpito anche da questo particolare. A rendere la cravatta un accessorio per entrambi i sessi però ci pensò negli anni ’30 Marlene Dietrich, attrice famosa per il suo anticonformismo, e la sua abitudine di passare da completi maschili ad abiti femminili senza problemi. Le sue foto in completo da marinaio o in tenuta con il cilindro sono famose ancora oggi.

Con il passare degli anni si sono moltiplicati i film dove le protagoniste sfoggiavano cravatte e papillon, arrivando agli anni ’90 dove Julia Roberts l’ha indossata in occasione dei Golden Globe. Come sempre c’è voluto poco perché le fan accogliessero questo stile e iniziassero a imitarlo, comprese alcune colleghe attrici e diverse cantanti. Così da simbolo dell’uomo d’affari la striscia di velluto è diventata addirittura un accessorio seducente, provocante se indossato da una donna, la classica collana ormai è solo un lontano ricordo.