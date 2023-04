Terra Amara anticipazioni dal 3 al 9 aprile: Behice cerca di convincerlo, situazione molto complicata

Cosa prevedono le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che vedremo dal 3 al 9 aprile: momenti che vi terranno incollati alla tv!

Una settimana intensa più del solito, dal punto di vista della trama, quella che si svilupperà davanti agli occhi del pubblico dell’amatissima soap turca Terra Amara. Come sempre, salvo variazioni, l’appuntamento con le disavventure di Zuleyha e Yilmaz ci attendono da lunedì a venerdì alle 14:10, sabato alle 14:30 e domenica alle ore 15 su Canale 5.

Tutto inizierà dal tentativo di Behice di convincere Fekeli ad accettare un consiglio ben preciso. Poi si proseguirà con la decisione di Gaffur per far fronte al debito che lo opprime, con la voglia di vendetta di Demir e tante altre emozioni che terranno i telespettatori col fiato sospeso. Già in questi giorni i colpi di scena si stanno facendo sempre più forti ed interessanti, ma le anticipazioni delle prossime puntate incuriosiscono ancora di più.

Come dicevamo, Behice cercherà in tutti i modi di convincere Fekeli a trasferirsi con lavoro e famiglia in un quartiere di Istanbul, ma mentre parlano irrompe Hunkar, apparentemente tranquilla nonostante l’incidente avvenuto durante la cena da Fekeli. Intanto continua il momento drammatico che stanno vivendo Zuleyha e Yilmaz: l’uomo aspetta un figlio da Mujgan e il sogno d’amore con la donna che ha sempre amato sembra ormai destinato a rimanere tale.

Dal momento che Yilmaz ha ceduto le sue quote della società con Demir agli investitori tedeschi, Yaman sta cercando nuovi soci. La decisione dell’ex socio nasconde però un inganno per lui, che presto scopre tutto e giura che si vendicherà di Yilmaz. Anche Saniye fa una scoperta d’impatto: per caso, ascolta una conversazione in cui vengono a galla i piani di Sermin e del suo protettore. Di ciò informerà Hunkar.

Per sostenere il peso del capitale imposto dai nuovi soci tedeschi, Demir decide di vendere i suoi beni. Intanto Saniye si rende conto di essere stata derubata in casa sua e Gaffur accusa del furto Cetin. In difesa del giovane però interviene Yilmaz, fermamente convinto della sua innocenza. Hatip rivela a Yilmaz l’accordo tra Fekeli e Hunkar sulla compravendita di un terreno e Yilmaz si infuria con Fekeli. Decide poi di andare a vivere con Mujgan nella casa acquistata da Sermin.

Quando Demir scopre che Hunkar ha riacquistato i terreni venduti a Fekeli per la stessa somma di denaro, la donna è costretta a dire tutta la verità al figlio sulla relazione passata con Fekeli. Per accogliere Mujgan alla tenuta Zuleyha le offre un piatto tipico di Adana, mentre la dottoressa ricambia la cortesia con un piatto tipico di Istanbul che Yilmaz adora particolarmente e Zuleyha non può fare a meno di notarlo.

La donna vedrà poi con i suoi stessi occhi la cena organizzata in giardino da Yilmaz e Mujgan e scoppierà a piangere. Sermin e Hatip vengono denunciati ed incarcerarti da Naciye per adulterio. Una compagna di prigione, però, rivela a Sermin della relazione clandestina tra Hunkar e Fekeli. La donna può così tornare in libertà e pianificare la sua vendetta.