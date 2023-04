Giacomo Giorgio, Ciro di Mare Fuori: il selfie sconvolge i fan, quasi irriconoscibile

Riflettori del web concentrati su Giacomo Giorgio, l’attore che ha raggiunto il successo recentemente grazie al ruolo di Ciro per Mare Fuori.

Il successo di Mare Fuori è un’onda in piena che sta travolgendo tutti gli attori della serie, soprattutto dopo la terza stagione che ha lasciato senza parole persino il pubblico da casa.

In questo frangente, l’effetto domino del successo ha interessato anche tutti gli attori protagonisti della serie sui social network, qui dove nel mirino dell’attenzione dei media e non solo troviamo anche i record che questi hanno riscosso anche in questo campo diventando degli influencer e non solo.

Giacomo Giorgio dopo Mare Fuori

La terza stagione della serie di Mare Fuori ha permesso ai fan di rivedere in scena anche Ciro Ricci, morto nel finale della prima stagione quando ha cercato di vendicarsi su Filippi (O’Chiattillo) e Carmine. Giacomo Giorgio, quindi, è tornato sul set raccontando altri aspetti della vita di Ciro, come nel caso del legame con la sorella Rosa, ma anche riguardante la storia d’amore tra Edoardo e Carmela, quando la ragazza si è trasferita a casa della famiglia Ricci a seguito di una violenza messa in atto dal padre della donna.

Adesso, però, è cominciato un nuovo percorso per l’attore volto noto di Ciro Ricci nel campo della recitazione tra cinema e televisione, così come confermato dalla foto che è stata diffusa sui social network e che sta lasciando senza parole tutti i suoi fan. Impossibile negare come nel corso delle ultime settimane Giacomo Giorgio sia diventato uno dei maggiori protagonisti della cronaca rosa, oltre che della scena cinematografica e delle serie tv, motivo per cui i fan sperano ancora di poter tonare il personaggio di Ciro Ricci nella quarta serie di Mare Fuori in modo attivo e parte integrate della trama, quindi non come fantasma.

A fare discutere il web in queste ore, dunque, troviamo una foto che si trova nella pagina Instagram ufficiale di Giacomo Giorgio si mostra sul set del film Diabolik, qui dove anche lui ha avuto un ruolo fondamentale. In particolar modo, però, a conquistare l’attenzione del web non è stata solo la foto che lo ritrae con gli abiti da scena, ma anche la donna al suo fianco… una delle maggiori attrici oltre che tra le più amate dagli italiani e non solo.

Giacomo Giorgio, quindi, è diventato in men che non si dica protagonista della scena grazie allo scatto che lo ritrae proprio al fianco di Monica Bellucci! Una foto pazzesca scattata sul set di Diabolik e che, allo stesso tempo, presenta Giorgio allo scenario del cinema internazionale… che sia, davvero, l’inizio dell’avvio di una carriera in ambito internazionale?