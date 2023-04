La scala sospesa sulle montagne, uno spettacolo mozzafiato: dove visitarla

Da vedere la scala sospesa sulle montagne, uno spettacolo mozzafiato, ecco dove visitarla. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per scoprire luoghi meravigliosi con paesaggi da togliere il fiato non c’è bisogno di andare fino all’altro capo del mondo. Anche la nostra bellissima Europa è ricca di posti incredibili che sembrano appartenere a un altro pianeta. Qui vi portiamo sulla scala sospesa sulle montagne, un luogo assolutamente spettacolare che sembra uscito da un film di Indiana Jones. Scopriamo dove si trova e perché arrivare fin qui.

La scala sospesa sulle montagne si trova sull’isola portoghese di Madeira, nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste del Marocco e a nord dell’arcipelago delle Isole Canarie. L’isola di Madeira è un autentico spettacolo della natura, tra spiagge selvagge, montagne aguzze e una vegetazione rigogliosa. I suoi colori e suoi paesaggi sono straordinari.

La scala si arrampica su un costone roccioso delle montagne dell’entroterra dell’isola, nella zona del Pico do Arieiro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La scala sospesa sulle montagne, dove visitarla

Il Pico do Arieiro (anche Pico di Areeiro) è una montagna dell’isola di Madeira, alta 1.818 metri. Si tratta della terza vetta più elevata dell’isola, dopo il Pico Ruivo e il Pico das Torres. Sono tutte montagne abbastanza vicine tra loro, che sorgono nella parte centro-orientale di Madeira. Il Pico do Arieiro appartiene al comune di Funchal, che si affaccia sulla costa meridionale dell’isola.

La montagna del Pico do Arieiro è attraversata da numerosi percorsi di trekking, di varia difficoltà, con vista mozzafiato sul paesaggio circostante. In zona trovate tanti sentieri, sterrati o lastricati in pietra, e scalinate che conducono ai diversi punti panoramici. I percorsi di trekking collegano il Pico do Arieiro alle vicine montagne del Pico Ruivo e del Pico das Torres, percorrerli, con il corretto equipaggiamento e possibilmente accompagnati da una guida esperta, è un’esperienza assolutamente straordinaria, da fare almeno una volta nella vita.

Si arriva al primo punto panoramico del Pico do Arieiro in auto, con un viaggio di circa mezz’ora partendo da Funchal. Qui trovate un ampio parcheggio, una caffetteria con servizi e un negozio di souvenir. C’è anche una stazione radar, con un grande radar sferico bianco. Dalla stazione partono i percorsi pedonali per raggiungere i vari punti panoramici.

Sono tutti percorsi straordinari, alcuni più facili altri più impegnativi. È consigliabile indossare scarpe da trekking, abbigliamento a strati con giacca per ripararsi dal vento, portare acqua e snack perché alcuni sentieri sono molto lunghi. Con un breve percorso in direzione est raggiungerete in Miradouro do Juncal. Mentre in direzione ovest, con un percorso più lungo, trovate lo spettacolare Miradouro do Ninho da Manta.

È poco più a sud-ovest di questo punto che si trovano le scale sospese sulla montagna del Miradouro Pedra Rija. Un percorso da brividi solo per chi non soffre di vertigini. Se non temete di salire sulle scale che si arrampicano sulla roccia a picco sullo strapiombo, raggiungerete un eccezionale punto panoramico dove ammirare le montagne circostanti sospesi sopra le nuvole.

Se vi piace questo luogo e volete visitarlo, tenete d’occhio le offerte di viaggio per l’isola di Madeira proposti dai principali tour operator e dalle agenzie, anche online. Trovate tante occasioni anche vi pacchetti tutto incluso, con volo, soggiorno e anche escursioni.