Mangiare affettati e salumi durante la gravidanza: finalmente la verità

Mangiare salumi ed affettati durante la gravidanza danneggia la salute del piccolo? Finalmente dopo tanto tempo arriva la verità.

Che in gravidanza le donne devono avere un occhio di riguardo per l’alimentazione è cosa nota. Si tratta infatti di un gesto di cura e di rispetto sia nei confronti della propria salute che di quella del nascituro. Ma è anche vero che a tal riguardo sussistono numerosi pregiudizi e molte dicerie infondate che non hanno alcun margine di verità.

Una delle questioni più dibattute in tal senso è se l’assunzione ed il consumo di insaccati durante la gravidanza faccia realmente male alla mamma e dal bambino oppure no. Vi sono infatti delle opinioni discordanti da un lato, c’è chi sostiene che debba essere tassativamente evitato, dall’altro invece chi ritiene non ci sia alcun pericolo effettivo per nessuno dei due.

Ma qual è la verità? Cerchiamo di fare chiarezza. Le donne in gravidanza debbono stare attente e seguire un’alimentazione che sia nutriente, sana e bilanciata. In prima istanza per il benessere e la crescita del concepito ed in seconda battuta, non meno importante, per evitare che la mamma sviluppi problemi durante questo delicato periodo.

Insaccati e salumi durante la gravidanza, sono pericolosi?

Senza contare poi che è necessario per la donna evitare di prendere su chili in eccesso. Ecco perché è importantissimo prestare molta attenzione a ciò che si sceglie di consumare. Vanno prediletti dunque dei cibi a basso contenuto calorico, che siano altamente nutrienti, meglio poi se la gestante venga seguita da un medico professionista che sappia indicarle il piano alimentare più adeguato per le proprie caratteristiche e per le proprie esigenze.

Fatte queste doverose premesse, torniamo sul focus della questione. Le donne in gravidanza devono davvero evitare di mangiare insaccati? La verità come per tutte le cose sta nel mezzo. Gli insaccati possono essere tranquillamente consumati, ma gli esperti ritengono che le donne incinte debbano preferire quelli poco calorici, accompagnandoli poi con del pane o con dei frutti. Ma la cosa più importante è prestare attenzione a quali si mangiano, per evitare il rischio di contrarre la toxoplasmosi.

Detto questo, gli insaccati possono essere anche consumati, meglio ancora se con un contorno di verdure che idratano l’organismo e apportano potassio, favorendo la digestione. Non deve poi mai mancare la frutta fresca, si pensi ad esempio all’abbinamento prosciutto e melone! Sono un ottimo contorno perché freschi e dissetanti. Il consumo di insaccati in gravidanza non deve dunque essere demonizzato. In ogni caso la parola d’ordine è moderazione, gli eccessi vanno evitati, ma non solo per quanto concerne questi alimenti! L’equilibrio è la chiave di tutte le cose!