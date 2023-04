Ogni quanto cambiare l’assorbente durante il ciclo? Molte donne sbagliano ed i rischi sono enormi

Ogni quanto va cambiato l’assorbente durante il ciclo? Tante donne sbagliano e commettono errori, occhio ai rischi!

Mantenere una adeguata igiene intima è importantissimo e durante le mestruazioni occorre che le donne vi prestino maggiore attenzione. Il rischio è quello di incorrere in fastidiose irritazioni e nei casi più gravi sino a delle vere proprie infezioni. Ecco perché è imprescindibile che l’assorbente venga cambiato con regolarità. Ma non solo, sono molteplici le azioni che vanno compiute per evitare l’insorgere di problematiche di varia natura.

Le donne, soprattutto quelle più giovani se lo domandano spesso, quante volte va cambiato l’assorbente durante il ciclo mestruale? La domanda non è affatto banale e la risposta esatta è: dipende! Non esiste infatti una regola ugualmente applicabile per tutte, ci sono infatti varie condizioni da tenere presente.

Ogni donna è diversa, ed in virtù delle sue precise caratteristiche necessiterà di una diversa metodica. Innanzitutto è importante precisare che anche gli assorbenti devono essere scelti con cura, in virtù delle proprie esigenze. Non deve essere sottovalutata l’importanza della scelta dei dispositivi igienici, anche in questo caso il rischio è quello di incorrere in pericolosi fastidi intimi.

Quante volte cambiare l’assorbente durante il ciclo? Attenzione ai rischi!

Ogni donna in età fertile mensilmente deve affrontare “quei giorni”. Per alcune diventa difficile svolgere le ordinarie attività quotidiane con le mestruazioni, possono infatti comparire dolori al basso ventre, mal di teta, stanchezza, nausea e nei casi più gravi, diarrea, crisi di pianto ed irascibilità.

Per altre invece i sintomi sono lievi o assenti, come accennato ogni donna è diversa ed ha specifiche esigenze durante il ciclo. Anche la durata delle mestruazioni varia, come la quantità del flusso. Per questo l’assorbente va scelto in base alle caratteristiche del proprio ciclo. In commercio ne esistono tantissimi, da quelli esterni a quelli interni, a quelli per un flusso abbondante a quelli per flusso leggero.

Quindi la prima regola da seguire è quella di scegliere una tipologia che si adatti alla propria quantità di flusso. Se ad esempio è molto abbondante sarà necessario optare per uno lungo e con le ali e cambiarlo ogni ogni ora. Se invece è moderato, si potrà indossare un assorbente più discreto, e cambiarlo ogni due ore. Ma, attenzione oltre questa tempistica non si dovrebbe mai andare, il rischio è quello che i microorganismi causino infezioni interne ed irritazioni ai genitali esterni. Inoltre è opportuno procedere al cambio anche per evitare che si generino dei cattivi odori.