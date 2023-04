Cenere di Lazza è la canzone del momento: ma sapete di chi è la voce ad inizio brano? Finalmente svelato il volto

Lazza ha scalato le classifiche musicali con il singolo “Cenere”, presentato al Festival di Sanremo. Avete idea di chi sia la voce che si sente all’inizio del brano? Ecco svelato il mistero.

Nel mese di febbraio Lazza ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, dove ha presentato il singolo “Cenere” riscuotendo un grandissimo successo e classificandosi al secondo posto alla fine della kermesse. La canzone ha scalato le classifiche musicali diventando una delle più ascoltate del momento. I fan del rapper ormai l’hanno imparata a memoria, anche se in molti continuano ad essere attanagliati da un mistero: a chi appartiene la voce che si sente all’inizio del brano?

Rapper, produttore e musicista, Lazza è sicuramente uno degli artisti più interessanti dell’ultimo periodo. Da sempre appassionato di musica, ha iniziato a suonare il pianoforte da giovanissimo distinguendosi molto presto per il suo talento, che lo ha portato a frequentare il liceo musicale del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Crescendo si è avvicinato al mondo del rap e, nel 2009, ha deciso di mettersi alla prova e partecipare alla sfida di freestyle Tecniche Perfette.

Ha esordito nel panorama musicale nel 2012, con la pubblicazione di “Destiny Mixtape”. Nel corso degli anni è riuscito a farsi conoscere al grande pubblico. Le sue rime hanno conquistato gli ascoltatori e non solo: sono diversi i colleghi con cui ha collaborato, tra i quali spiccano Emis Killa, Salmo, Fabri Fibra ed Ernia. A distanza di cinque anni dall’uscita del primo mixtape, ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Zzala” trovando l’affermazione.

Lazza, i retroscena del singolo “Cenere”

Lo scorso febbraio il rapper ha raggiunto la consacrazione sul palco del Festival di Sanremo. Per l’occasione, Lazza ha presentato il singolo “Cenere”, che lo portato a classificarsi al secondo posto. La canzone si è rivelata un vero successo e, al momento, continua a dominare le classifiche. “Cenere” ha conquistato gli ascoltatori, attirando anche la loro curiosità: nonostante i fan dell’artista l’abbiano imparata a memoria, in molti si chiedono di chi sia la voce che si sente all’inizio.

A rispondere al quesito ci ha pensato Dardust, ovvero il produttore del brano. In un intervista a Esse Magazine, ha spiegato di aver seguito il consiglio che gli è stato dato da Mahmood, al quale si è rivolto alla ricerca di una cantante “con una vocalità black e soul” come ricordato da lui stesso. Mahmood gli ha fatto il nome di Arya Delgado, che in questi ultimi anni si è guadagnata l’attenzione della scena r&b del paese.



In studio Dardust e Arya hanno lavorato a due melodie differenti. Entrambe eccezionali. Inizialmente Lazza aveva scelto la versione in cui la voce di Arya era più bassa, ma successivamente ha cambiato idea preferendo il campione in cui la meravigliosa voce della cantante di origine venezuelana è più potente, per dare un migliore effetto alla canzone: una scelta che si è rivelata ottima.