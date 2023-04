Come abbattere i costi delle bollette: interrompi immediatamente queste cattive (ed inutili) abitudini

Abbattere i costi delle bollette è possibile? Bastano lungimiranza e attenzione, ma soprattutto occorre eliminare le cattive abitudini.

Tempi difficili, anzi difficilissimi per le famiglie italiane: nonostante le promesse del Governo sull’abbattimento dei costi delle bollette, i rincari energetici, si annunciano, anche in questo 2023, come il peggiore dei nostri incubi. Nella speranza che le istituzioni ci tendano finalmente una mano, possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, educando tutti i componenti del nostro nucleo familiare ad un corretto uso delle risorse energetiche che abbiamo a disposizione.

Parola d’ordine, evitare sprechi, e quando parliamo di sprechi ci riferiamo a tutto, anche all’acqua: partendo da questo principio, puoi gestire con molta più parsimonia i tuoi risparmi, permettendoti magari di non arrivare con sofferenza a fine mese e potendo, chissà, se hai bambini piccoli, anche riuscire a mettere qualcosa da parte.

Gli esperti di “economia domestica”, in questo caso, ci parlano di come eliminare quelle cattive abitudini legate proprio ai grandi elettrodomestici della nostra casa: e i consigli non riguardano solo l’energia elettrica, ma i sani comportamenti, rapportati ai “mutamenti tecnologici” di cui tenere conto, ci pongono di fronte alla concreta possibilità di risparmiare, come detto, anche su acqua e gas.

Economia del risparmio: la guida all’uso corretto degli elettrodomestici per abbattere i costi in bolletta

Non ci resta che seguire questa guida: ci renderemo conto che forse, fino a questo momento, abbiamo commesso, con nostra grande sorpresa, errori grossolani. Parola d’ordine, quindi, cambiamento radicale nel modo di agire ed educazione di tutta la famiglia a osservare determinate regole, per il bene di tutti. Vediamo come.

Lavastoviglie. Pensare che consumi in modo eccessivo è un errore: quelle più moderne non comportano grandi costi di energia elettrica. Puoi farla una volta al giorno, magari solo la sera, accumulando i piatti della giornata, soprattutto se siete una famiglia non numerosa. Incredibile ma vero, rischi molto di più in termini di consumi, senza contare lo sforzo fisico, utilizzando il lavello. Ricorda solo di sciacquare bene i piatti prima di mettere in funzione la tua lavastoviglie. Frigorifero. Anche i frigoriferi moderni non hanno altissimi consumi, ma ci sono regole che devi osservare rigorosamente. La temperatura consigliata per il frigorifero è tra i 5 e 7 ºC, mentre quella del congelatore è di -18 ºC. Se per esempio impostiamo l’elettrodomestico con un grado in meno il consumo elettrico aumenta di circa il 6%, lo sapevi? Lavatrice. Le cose, rispetto al passato, sono cambiate, dovresti fartene una ragione: è possibile lavare bene gli indumenti anche tra i 30 e i 60 gradi, evitando così consumi elevati. Termostato. Se imposti la temperatura tra i 18 e i 20 gradi ti assicuri un piccolo risparmio di gas che alla fine ti farà sorridere e ti provocherà meno ansie sulla bolletta. Inoltre, non hai bisogno di sbalzi termici, ti fanno anche male alla salute, e così crei le condizioni ideali per stare bene, in particolare pensando al benessere dei tuoi bambini. I medici lo dicono e continueranno a dirlo: l’eccessivo clima secco e caldo di una casa, non fa bene e potrebbe fomentare malattie respiratorie.

Ed ecco un video esplicativo di Instagram, dove ci vengono illustrati consigli utili, fonte @parlasostenibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Moroni (@parlasostenibile)

Ricorda che sta arrivando l’estate: il tuo più grande “nemico” a livello di consumi di energia elettrica è il condizionatore. Accendilo solo in limitate fasce orarie. E rammenta pure che se i tuoi elettrodomestici sono davvero vecchi, è arrivato il momento di cambiarli. La tecnologia, non è una bufala, ci offre strumentazioni che guardano molto di più, in modo mirato, ai consumi intelligenti.