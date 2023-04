Sei mai stato a Gardaland? Ci sono 5 cose da sapere sul parco divertimento

Gardaland è uno dei parchi divertimenti più belli e più amati dai giovani. Ecco 5 cose che forse non sai su questo parco

Gardaland è un parco divertimenti tra i primi in Europa, ricco di giochi e attrazioni bellissime per grandi e piccini. Questo parco è strutturato con una serie di aree con differenti tematiche, che si ispirano al mondo di storia e geografia, che esaltano molto la fantasia.

Le attrazioni di questo parco da sogno, sono un mix interessante di avventura, fantasia, sogno, e sono per tutti, dai bambini agli adolescenti per arrivare alla terza età. L’adrenalina é molto forte per chi è impavido, con attrazioni come Blue Tornado, Raptor e molte altre. Molto belle le rapide in una giungla meravigliosamente ridisegnata, per chi adora e ha un forte spirito di avventura.

Tutta questa bellezza è sita sullo sfondo del magico Lago di Garda. Gardaland ospita anche il parco acquatico Legoland, a tema Lego. Per poter accedere anche a Legoland Water Park, si può pagare un supplemento alle biglietterie. Molto belli i giochi d’acqua interattivi, scivoli, e le tantissime aree a tema. In questo modo, i più piccoli potranno divertirsi con delle costruzioni e tanto altro.

Gardaland: ecco quello che forse non sai

Non tutti lo sanno, forse, che quando si entra a Gardaland, sotto il ponte, se si guarda verso sinistra, si potrà notare un mattone su cui è impressa la data di apertura del parco, ovvero 19 luglio 1975.

E proprio parlando dell’apertura di questo parco divertimenti tra i più famosi d’Europa, bisogna ricordare che il prezzo per accedere nel 1975 era di 1750 lire, il che significa che non tenendo conto dell’inflazione, il prezzo era pari a 1 euro, mentre se si considera l’inflazione, il prezzo saliva a 9 euro. E ancora dietro le Jango Rapids, c’è una Foresta di bambù nascosta, in cui è possibile ripararsi all’ombra, quando si capita in giornate che sono particolarmente afose e trovare dunque un po’ di fresco che fa sempre piacere, e che soprattutto, ristora. D’altronde, d’estate il caldo non perdona.

Un’altra cosa di cui forse non eri al corrente, è che al principio, la mascotte di Gardaland doveva essere una farfalla. Tuttavia, il designer, ispirandosi al castello che si trova all’entrata del parco, prese la decisione di realizzare un drago, che poi è diventato mascotte di Gardaland al posto della farfalla. Da qui, la realizzazione di Prezzemolo. E infine, come avrete anche capito, i proprietari attuali di Gardaland sono i padroni della Lego.