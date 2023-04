Turismo, le offerte per incrementarlo sono pazzesche: guarda cosa ti spetta se scegli una di queste mete

Stai già pensando alle vacanze estive? Prenota in una di queste mete paradisiache e otterrai delle offerte strepitose. Curioso di sapere quali sono? Vediamole tutte.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate questo vuol dire che è arrivato il momento di organizzare le prossime vacanze. La cosa migliore è sempre partire d’anticipo, solo così valuteremo quali sono i posti migliori e se ci sono delle offerte da prendere in considerazione. Proprio nelle scorse ore è emersa una notizia che farà piacere a molti di voi: sono queste le mete turistiche che ti pagano volo e hotel per visitarle.

Sembrerà impossibile ma alcune città hanno pensato di regalare volo o hotel per incrementare il turismo. Si tratta di una notizia sorprendente e che farà piacere a moltissime persone. D’altronde ci troviamo in un periodo storico in cui si fa fatica ad arrivare a fine mese e prendersi una vacanza gratuita potrebbe farci tirare un sospiro di sollievo. Proprio per questo motivo hanno pensato di mettere a disposizione dei cittadini diverse iniziative che consentiranno ai turisti di risparmiare parecchio e alle città di guadagnare turismo e di conseguenza portare ricchezza al paese. A riservare interessanti sorprese ai viaggiatori sono la Sicilia, la Finlandia, Hong Kong e Taiwan.

Organizza il tuo prossimo viaggio in una di queste mete: volo e hotel sono pagati

Come molti sapranno uno dei settori che più ne ha risentito economicamente a causa del Covid è proprio il turismo. Purtroppo a causa della pandemia è stato impossibile spostarsi dalla propria città per quasi due anni. Ora che finalmente siamo usciti da una situazione del genere in molti non vedono l’ora di ripartire alla scoperta di nuove avventure.

Allo stesso tempo però non dimentichiamoci dei problemi legati alla crisi economica che impediscono a molti di concedersi anche solo un week end fuori porta. Da qui nasce l’idea di molte mete piuttosto gettonate che per agevolare il turismo nelle proprie città hanno pensato di mettere diverse offerte interessanti. Nono solo tour gratuiti ma anche su voli e soggiorni negli hotel.

Viaggiare gratis è possibile? Ecco come

Da diverso tempo la Sicilia ha lanciato un’offerta imperdibile, il suo nome è See Sicily. Si tratta di un programma che vi consentirà di avere in regalo fino al massimo di due notti in hotel prenotando la propria vacanza in questa regione per almeno 3 notti. Ma non solo, in regalo avrete anche un servizio turistico a vostra scelta tra escursioni, visite guidate e anche uno sconto del 50% su voli o traghetti.

Un altro paese che ha messo a disposizione diverse vantaggi per i turisti è Finlandia con il programma Masterclass sulla felicità. Questo paese selezionerà dieci che alloggeranno per quattro giorni nell’hotel Kuru Resort dal 12 al 15 giugno. Se siete interessati potete compilare un modulo di registrazione che vi consentirà di partecipare a una sfida su Instagram e TikTok entro il 2 aprile.

Anche Taiwan ha messo a disposizione 165 dollari da regalare a ben 500.000 turisti che vorranno visitare Taiwan. Così come Hong Kong ha messo a disposizione 500.000 biglietti aerei gratuiti ai visitatori di tutto il mondo. Insomma, ora non vi resta che scegliere la meta che più vi piace.