Vuoi rilassarti dal caos cittadino? Ecco le 10 mete antistress

Se volete vivervi una vacanza all’insegna del relax totale, scoprite queste mete imperdibili: vi rilasserete non appena ci arriverete

Nella frenesia della quotidianità, spesso non ci si rende neanche conto di aver bisogno di una pausa. Soprattutto quando si hanno dei figli, si fa tutto in funzione loro e anche le vacanze vengono organizzate a misura di bambino, preferendo strutture turistiche con l’animazione e adatte all’accoglienza di un bambino. Anche gli adulti, però, hanno diritto a una vacanza tutta per sé, all’insegna del relax: ecco le dieci mete imperdibili.

Quando si pensa al relax, immediatamente viene in mente il mare cristallino, la spiaggia ampia e vuota e il sole che scalda i corpi e gli animi. In realtà, però, anche le città sono delle località perfette se si cerca il relax, soprattutto quelle più tranquille e organizzate. Scoprite le dieci mete perfette, per una vacanza all’insegna del riposo più totale: se alcune le hai già sentite, altre sono invece davvero sconosciute, ma sono perfette.

Relax totale: ecco le mete che fanno per voi

Se avete bisogno della meta più rilassante al mondo, dovete recarvi in Alaska: secondo molte classifiche la sua capitale Juneau è la città più tranquilla della Terra. La cittadina conta circa 30mila abitanti e vanta oltre 420 chilometri di sentieri, tutti da percorrere. Nei pressi della capitale dell’Alaska, inoltre, ci sono dei ghiacciai imperdibili e la foresta nazionale di Tongass, ricca di abeti rossi spettacolari.

Al secondo posto delle città più tranquille al mondo c’è Wellington, in Nuova Zelanda: la città ha un punteggio di 91,2 su 100 per quanto riguarda la qualità dell’aria, conta 760mila turisti all’anno e gode sia di bellissime spiagge che di sentieri suggestivi. Chiude il podio Auckland, sempre in Nuova Zelanda: qui ci sono ben 700 sentieri tutti da percorrere, la qualità dell’aria è ottima e l’inquinamento luminoso e acustico è bassissimo.

Al quarto posto delle mete più tranquille c’è Perth, in Australia. Con una densità abitativa di 342 abitanti per chilometro quadrato, gode di una natura incontaminata e di spiagge meravigliose. Sempre in Australia la quinta classificata, Melbourne: meravigliosi i suoi giardini botanici cittadini e famosissima la sua State Library of Victoria. Di nuovo in Australia la sesta, Sydney: vanta 4 milioni di turisti ogni anno, il suo inquinamento luminoso e acustico è bassissimo e la qualità dell’aria è di 78 punti su 100, quindi molto buona.

Per la settima classificata ci spostiamo negli USA, ad Atlanta. L’ottava città più tranquilla al mondo è invece Phuket, in Thailandia, meta del film The Beach con Leonardo di Caprio: la città vanta 900.000 turisti all’anno e, contrariamente a quanto ci si può aspettare, vanta sia una buona qualità dell’aria che basso inquinamento. Penultima in classifica Dallas, in Texas, famosa per i rodei e per i suoi 52 percorsi a piedi. Chiude invece la top ten delle mete più tranquille al mondo Vancouver, in Canada, una delle città più multiculturali della nazione.