Altro che Nutella brown, è il White chocolate Mocha il colore del momento: i tuoi capelli saranno freschi come non mai

Quali sono i colori dei capelli più in voga? Ora tocca al White Chocolate Mocha: scopriamo di cosa si tratta e perché fa impazzire le donne.

Prosegue l’incredibile associazione tra la bellezza e la cura del capelli delle nostre donne, da una parte, con trattamenti cromatici mirati, e le tonalità che ricordano senza alcun dubbio i temi della pasticceria d’autore e in particolare dei dolci al cucchiaio, un po’ cocktail, un po’ after dinner, un po’ anche dessert, che spopolano nei bar del nostro pianeta.

Una affinità curiosa, per certi versi anche altamente emozionale, ma con un senso profondo, una logica creata ad arte dagli hair stylist di tutto il mondo che sanno bene cosa fare e non sbagliano un colpo, e che non cercano solo di accontentare il genere femminile, ma anche di richiamare momenti di vita vissuta con nomi e concetti, colori in questo caso, che richiamano, in questo momento, alla passione per la golosità dei dessert più in voga.

Prima la nutella, poi il cacao amaro, con quel concetto di fudge, cioccolato scuro intenso, adesso tocca a questo biondo cenere del caffè reso elegante dal cioccolato bianco, il tutto ispirato ai momenti in cui si affonda la propria voglia di coccole in una coppetta, in un bicchiere. Le stesse coccole che una donna ama farsi quando cambia colore di capelli.

White Chocolate Mocha: il nuovo colore dei capelli che fa impazzire le donne di tutto il mondo

E allora, più che mai, cibo e cura del corpo sono legati sempre da un solido filo conduttore. E soprattutto chi ammira il colore di determinate chiome “riannoda” i fili della passione della goduria dolciaria. E l’uomo che accarezza quei capelli non potrà fare a meno di ricollegarsi alla chimica del cibo, laddove la sensualità è il palcoscenico su cui tutto prende vita. Cibo e corpo camminano di pari passo.

I designer dei capelli non hanno dubbi: è la stagione in cui concedersi davvero tutto, è il momento in cui dare libero sfogo alla fantasia, ed ecco allora, con i nostri capelli, prendere forma una nuova deliziosa tendenza per il colore, ispirata “al dessert al cucchiaio” che ha preso il sopravvento su Instagram quest’inverno che ci siamo appena lasciati alle spalle.