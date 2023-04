Baci sullo schermo che non erano previsti dalla sceneggiatura e non dovevano accadere

Sul grande schermo i baci sembrano la promessa di una favola, ma quello che si vede non è la realtà. Alcune volte non sarebbero neanche dovuti accadere.

Si sente spesso dire di sognare delle relazioni come quelle che si vedono nei film o nelle serie televisive, dove tutto sembra romantico e passionale. Ci si dimentica spesso che gli attori possono anche simulare l’intesa dove non c’è e baciare le co-star senza neppure trovarle attraenti. Tanto che anche degli “incidenti di percorso” possono finire nel risultato finale anche se neppure erano previsti dal regista. Per molti baci iconici del cinema è così, e la lista è lunga.

Di narrazioni riguardo le improvvisazioni degli attori se ne sentono tante, ma su questo argomento in particolare spesso la verità viene a galla dopo diverso tempo. Probabilmente per l’imbarazzo soprattutto se si tratta di persone molto giovani. Ne sa qualcosa il cast di Stranger Things e in particolare Sadie Sink e Caleb McLaughlin, gli adorabili Max e Lucas. Il loro primo bacio nel finale della seconda stagione non sarebbe stato nella sceneggiatura, ma non fu altro che il risultato di uno scherzo.

Da giovanissima pare che anche l’acclamata Helena Bonham Carter avesse dovuto fare i conti con un bacio improvvisato sul set di Camera con Vista (1985). Nella scena romantica con Julian Sands infatti in realtà l’allora diciottenne cercava di trattenere le risate, anche perché era ancora alle prime esperienze di fronte alla videocamera.

Azione e baci inaspettati sul grande schermo

Sul set del Trono di Spade ne sono successe tante, ma l’attrazione fra i personaggi di Yara Greyjoy e Ellaria Sand non sarebbe dovuta culminare nel bacio che ha concluso uno degli episodi più d’impatto. Per di più Gemma Whelan, interprete di Yara, non ha potuto girare la scena e il momento romantico con la sua co-star è toccato alla controfigura. La ragazza era ancora meno preparata a quel momento non avendo mai girato scene di baci prima ma solo stunt.

Restando nella categoria dei baci saffici anche sul set di Grey’s Anatomy in mezzo alle innumerevoli scene passionali ce ne sono alcune capitate per caso. In particolare il personaggio di Jo (Camilla Luddington) in un episodio bacia sia il fidanzato Alex che…l’ex mentore, Arizona Robbins (Jessica Capshaw). L’intento era quello di scherzare e pare che la regista abbia pensato che fosse adatto considerando la situazione, che era simile a un addio.