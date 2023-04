Una villa da romanzo: quanto costa la casa che ci ha fatto sognare per due secoli

E’ immersa nella campagna inglese ed ha ispirato capolavori eterni della letteratura neoclassica: ecco quanto costa la villa da romanzo.

Un luogo che ha ispirato una delle autrici più influenti e sublimi degli ultimi 250 anni circa, immerso tra le bellezze naturali e paesaggistiche della contea di Hampshire in Inghilterra, nel Regno Unito, é oggi in vendita. La villa, originariamente una canonica costruita nel XVI secolo, si trova a Steventon, un piccolo villaggio della contea a circa 59 miglia a Sud-Ovest di Londra.

Jane Austen, una tra le più importanti rappresentanti della narrativa neoclassica a livello mondiale – autrice di capolavori eterni come “Orgoglio e pregiudizio”, “L’abbazia di Narthanger” e “Ragione e sentimento” – vi visse per circa 25 anni, dal 1775 al 1800, anno in cui insieme alla famiglia si trasferì a Bath, non lontano dalla città di Bristol. Fu il fratello Edward poi a comprare la proprietà, a demolire la canonica originaria ed a sostituirla con la residenza attuale, battezzata Steventon House.

Nel 1855 venne poi venduta al duca di Wellington e nel 1930 ampiamente ristrutturata, divenendo la residenza che é possibile ammirare ai giorni nostri. “Mentre la casa originale non è più in piedi – ha dichiarato Ed Sugden, direttore del dipartimento nazionale dell’agenzia immobiliare incaricata della vendita – quella che c’è oggi è la gloriosa visione georgiana di suo fratello maggiore Edward, che si addice molto al mondo di cui ha scritto Jane”.

Le caratteristiche della villa Steventon House ed il prezzo di vendita proposto

La villa é composta da sei camere da letto, quattro bagni, quattro saloni, tre stanze mansardate, cucine componibili ed una cantina per vini a temperatura controllata. Inoltre fa parte del comprensorio un Clover Cottage, composto al piano terra da cucina, sala da pranza, soggiorno, bagno e ripostiglio e, al primo piano, due camere da letto, oltre ad un giardino di pertinenza con vialetto e parcheggio.

La villa é in vendita al prezzo di 8,5 milioni di sterline ed oltre agli interni lussuriosi, vanta un enorme parco verde che dispone di un campo da tennis, una piscina con doccia, un’elegante rimessa in mattoni che un tempo custodiva le carrozze, mentre oggi é a destinazione d’uso di garage e stalle. Il giardino é terrazzato e ricco di meravigliosi glicini bianchi, ciliegi, roseti, una serra, un orto e diverse specie di fiori selvatici.

“Con i bellissimi giardini, tra ciliegi, viali di glicini e giardini recintati – ha dichiarato un portavoce dell’agenzia – è facile vedere come il periodo di Jane Austen nella proprietà sia stato descritto come il più tranquillo della sua vita, ispirando due dei suoi romanzi più celebri”. La proprietà é proposta in vendita al prezzo di 8,5 milioni di sterline.